Хоккеистка Ананьина: «Не люблю слабых духом мужчин. Мой избранник должен быть морально сильнее меня, пока таких не встречала. Если человек глупый – сразу до свидания»

Бронзовый призер женского чемпионата мира в составе сборной России Екатерина Ананьина рассказала, какие качества ценит в мужчинах.
– Вы – спортсменка с железным характером. Ваша решительность и твердость – это ваша сила. Легко ли найти мужчину, который сможет стать вашей второй половинкой? И какие качества вы цените в мужчинах?
– Мой избранник должен быть морально сильнее меня, пока я таких не встречала. Не люблю слабых духом мужчин.
Он должен хорошо готовить. Я люблю вкусно поесть. Я и сама люблю готовить и умею, но надо уметь готовить лучше, чем я.
Быть, наверное, добрым, щедрым, заботливым и не тормозить меня в развитии. Если человек глупый, это все, сразу до свидания. А я таких отсекаю.
Мы все хотим любви, даже если я на вид кажусь неприступной и холодной скалой, то в душе я полна нежности и доброты, – сказала Ананьина.
