Жерносеков из «Омских Ястребов» – самый молодой вратарь с шатаутом в дебютном матче в истории МХЛ. Он побил рекорд Аскарова
Кирилл Жерносеков стал самым молодым вратарем МХЛ с шатаутом в дебютной игре.
Вратарь «Омских Ястребов» Кирилл Жерносеков в возрасте 16 лет 1 месяца 25 дней дебютировал в OLIMPBET МХЛ в домашнем матче против «Тюменского Легиона» (1:0) и стал самым молодым голкипером в истории лиги, сыгравшим на ноль в дебютной встрече.
Ранее рекорд принадлежал Ярославу Аскарову, который в составе «СКА-Варягов» не пропустил ни разу в игре против «Амурских Тигров» (2:0) в 2018 году. Аскарову, который сейчас выступает за «Сан-Хосе», на момент матча было 16 лет 2 месяца и 20 дней.
Третье место в списке занимает Глеб Коптелов из «Спутника Ал». В гостевом матче против МХК «Спартак МАХ» в сентябре этого года он отразил 32 броска и помог команде победить со счетом 3:0. На момент игры ему было 16 лет 4 месяца 3 дня.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт МХЛ
