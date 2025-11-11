Жерносеков из «Омских Ястребов» – самый молодой вратарь с шатаутом в дебютном матче в истории МХЛ. Он побил рекорд Аскарова

Кирилл Жерносеков стал самым молодым вратарем МХЛ с шатаутом в дебютной игре.

Вратарь «Омских Ястребов» Кирилл Жерносеков в возрасте 16 лет 1 месяца 25 дней дебютировал в OLIMPBET МХЛ в домашнем матче против «Тюменского Легиона» (1:0) и стал самым молодым голкипером в истории лиги, сыгравшим на ноль в дебютной встрече.

Ранее рекорд принадлежал Ярославу Аскарову , который в составе «СКА-Варягов» не пропустил ни разу в игре против «Амурских Тигров» (2:0) в 2018 году. Аскарову, который сейчас выступает за «Сан-Хосе », на момент матча было 16 лет 2 месяца и 20 дней.

Третье место в списке занимает Глеб Коптелов из «Спутника Ал». В гостевом матче против МХК «Спартак МАХ» в сентябре этого года он отразил 32 броска и помог команде победить со счетом 3:0. На момент игры ему было 16 лет 4 месяца 3 дня.