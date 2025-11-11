  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Агент Квартальнов о возвращении Кравцова в КХЛ: «В Америке из-за таких ситуаций думают, что россияне нестабильны. Это портит репутацию, клубы в НХЛ отказываются драфтовать наших»
6

Агент Квартальнов о возвращении Кравцова в КХЛ: «В Америке из-за таких ситуаций думают, что россияне нестабильны. Это портит репутацию, клубы в НХЛ отказываются драфтовать наших»

Никита Квартальнов выказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор» из НХЛ.

Экс-форвард клубов КХЛ, агент Никита Квартальнов прокомментировал переход Виталия Кравцова в «Трактор». Ранее «Ванкувер» выставил форварда на драфт отказов, после чего он заключил с челябинским клубом трехлетний контракт.

«Честно скажу, что вот именно из-за таких ситуаций в Америке часто думают о российских игроках не очень хорошо, мол, мы нестабильны. Абсолютно точно, что такие неоднократные прецеденты портят репутацию всех наших парней.

Это выливается в то, что многие клубы попросту отказываются драфтовать наших хоккеистов под предлогом того, что либо не приедут, либо приедут и сразу же уедут обратно. Как я написал выше, игрок то топовый, но вот такие действия мне абсолютно непонятны», – написал Никита Квартальнов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Никиты Квартальнова
logoНХЛ
logoВанкувер
logoКХЛ
logoТрактор
logoВиталий Кравцов
logoАХЛ
logoНикита Квартальнов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кравцов вернулся в «Трактор». Контракт – до конца сезона-2027/28
вчера, 17:56
Плющев о Кравцове: «Адаптация к НХЛ – сложный период, не все справляются. Лучше ярко играть в КХЛ, чем где-то на лавочке сидеть. Он молод, в следующий раз повезет, может»
7 ноября, 18:06
«Ванкувер» расторг контракт с Кравцовым. Форвард прошел драфт отказов (Эллиотт Фридман)
5 ноября, 19:37
Главные новости
Ананьина об отличиях женского хоккея: «Девчонки красятся на матчи: губки, реснички. Макияж виден даже под маской! Женщины эмоциональнее, мстительнее, не зря говорят про змеиное логово»
11 минут назад
Панарин после 6:3 с «Нэшвиллом»: «Приятно больше не слышать свист от болельщиков «Рейнджерс». Будто груз свалился с плеч»
27 минут назад
Ларионов-младший о приседе и становой тяге: «Делаю 180-200 кг. Тренируюсь с ребятами из НХЛ и НФЛ, они эти веса делают на разминке, могут поднять одной рукой»
сегодня, 18:11
Хоккеистка Ананьина: «Не люблю слабых духом мужчин. Мой избранник должен быть морально сильнее меня, пока таких не встречала. Если человек глупый – сразу до свидания»
сегодня, 17:56
Агент Кравцова: «Если какой-то клуб НХЛ будет сильно его желать – посмотрим. Сейчас Виталий хочет хорошо играть в КХЛ, помочь «Трактору»
сегодня, 17:01
Кросби о наследии: «Нет времени много размышлять об этом. Благодарен, что до сих пор живу своей детской мечтой – играть в НХЛ»
сегодня, 16:50
Ларионов-младший о семейном совете с отцом: «Такого нет. В СКА вся команда как семья. С тренером поговорить может каждый – современный подход, такого в олдскуле не было»
сегодня, 16:36
Щитов о Кузнецове: «Принесет пользу «Металлургу» и всей КХЛ, если наберет форму. Разин вряд ли поставит его на место хоккеиста, у которого идет игра»
сегодня, 16:24
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Монреаль» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
сегодня, 17:53
Морозов о 3+7 у Овечкина в 15 матчах: «Разойдется и проведет такой же результативный сезон, как и предыдущий, думаю. У него бывают непростые старты»
сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о расторжениях Мартина и Доминге: «В АХЛ у них прекрасные показатели, но в КХЛ хоккей другой. У нас достаточно хороших молодых вратарей»
43 минуты назад
Кросби о Канаде на Олимпиаде-2026: «Шанс сделать это снова, круто. Я не был уверен, что вернусь сюда. Молодые ребята взволнованы не меньше, чем я»
52 минуты назад
17-летний форвард «Торпедо» Федоров: «Майами – прекрасный город, жить там – мечта для каждого. В США от тренеров прям энергия шла, хотелось тренироваться»
сегодня, 18:33
Дронов о Кравцове: «Мы рады, что он вернулся, классный игрок. «Трактору» его не хватало, как оказалось»
сегодня, 17:44
Симашев об арене «Юты»: «В выходной в любое время можно покататься, поработать в зале. Даже есть парикмахерская, ребята звонят барберу, он всех стрижет»
сегодня, 17:30
Михайлов о введении Могильного в Зал славы: «Давно нужно было. Он был звездой в НХЛ, лучшие годы провел за океаном»
сегодня, 17:12
Жерносеков из «Омских Ястребов» – самый молодой вратарь с шатаутом в дебютном матче в истории МХЛ. Он побил рекорд Аскарова
сегодня, 16:15
Бутман исполнил гимн России перед матчем «Амур» – «Трактор» в джерси хабаровского клуба
сегодня, 15:11Фото
Артем Дзюба: «900 голов Овечкина в НХЛ – это круто. Он умница»
сегодня, 14:14
Гру о 2:1 с «Амуром»: «Это 4-й день «Трактора» на дальневосточном выезде. Рады результату, учитывая непростое расписание»
сегодня, 13:47