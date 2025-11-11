Агент Квартальнов о возвращении Кравцова в КХЛ: «В Америке из-за таких ситуаций думают, что россияне нестабильны. Это портит репутацию, клубы в НХЛ отказываются драфтовать наших»

Никита Квартальнов выказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор» из НХЛ.

Экс-форвард клубов КХЛ , агент Никита Квартальнов прокомментировал переход Виталия Кравцова в «Трактор ». Ранее «Ванкувер » выставил форварда на драфт отказов, после чего он заключил с челябинским клубом трехлетний контракт.

«Честно скажу, что вот именно из-за таких ситуаций в Америке часто думают о российских игроках не очень хорошо, мол, мы нестабильны. Абсолютно точно, что такие неоднократные прецеденты портят репутацию всех наших парней.

Это выливается в то, что многие клубы попросту отказываются драфтовать наших хоккеистов под предлогом того, что либо не приедут, либо приедут и сразу же уедут обратно. Как я написал выше, игрок то топовый, но вот такие действия мне абсолютно непонятны», – написал Никита Квартальнов .