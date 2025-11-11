Тренер «Амура» Андриевский об 1:2 с «Трактором»: «Одна ошибка все решила. Ничего страшного – ребята стараются, есть хорошее движение и эмоции»

Александр Андриевский оценил игру «Амура» с «Трактором».

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура » Александр Андриевский прокомментировал поражение от «Трактора » (1:2) в матче FONBET КХЛ.

«Равная игра, которая докатилась до овертайма. К сожалению, одна ошибка все решила. Я бы отметил ребят, стараются, хорошее движение, есть эмоции. Но ошибаются все. Ничего страшного, идем дальше.

Есть время передохнуть, это хорошо. Завтра выходной, потом три дня до следующей игры. Есть время поработать. Все нормально в этом плане», – сказал Андриевский .

