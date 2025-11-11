Ларионов-младший о своей результативности: «Набрал бы ноль очков в следующих 10 матчах с удовольствием, если бы СКА одержал 10 побед»

Игорь Ларионов – младший высказался о своей результативности в СКА.

Нападающий СКА Игорь Ларионов – младший высказался о своей результативности в текущем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ.

– Когда вы пришли в «Торпедо», то сильно провели первый сезон, набрали 28 (7+21) очков в 36 матчах. Сейчас у вас 5 (1+4) очков в 19 матчах. Почему в состав СКА вписываться тяжелее?

– Думаю, тут дело даже не в том, что выше конкуренция. Честно говоря, у нас сейчас одни травмы. Человек пять-шесть уже из состава вылетели. Вот, по коридору ходят все перебитые. В последней паре матчей я начал более-менее набирать очки.

Но надо продолжать. В этом сезоне у меня было много моментов, где не получилось это сделать. Раньше в какой-то игре я набрал бы два очка, реализуя два своих момента. А в этом сезоне бывают игры, когда я имею четыре-пять моментов, но ухожу с нулем очков.

– Невезение?

– Можно и так сказать. Иногда бывают такие моменты, когда ты стараешься все делать правильно, как обычно. Но шайба в ворота не идет, вот и все.

Сейчас самое важное – не очки, а победы. Я с удовольствием в следующих 10 матчах набрал бы ноль очков, если бы СКА одержал 10 побед, – сказал Игорь Ларионов – младший.