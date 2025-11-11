  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ларионов-младший о своей результативности: «Набрал бы ноль очков в следующих 10 матчах с удовольствием, если бы СКА одержал 10 побед»
7

Ларионов-младший о своей результативности: «Набрал бы ноль очков в следующих 10 матчах с удовольствием, если бы СКА одержал 10 побед»

Игорь Ларионов – младший высказался о своей результативности в СКА.

Нападающий СКА Игорь Ларионов – младший высказался о своей результативности в текущем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ. 

– Когда вы пришли в «Торпедо», то сильно провели первый сезон, набрали 28 (7+21) очков в 36 матчах. Сейчас у вас 5 (1+4) очков в 19 матчах. Почему в состав СКА вписываться тяжелее?

– Думаю, тут дело даже не в том, что выше конкуренция. Честно говоря, у нас сейчас одни травмы. Человек пять-шесть уже из состава вылетели. Вот, по коридору ходят все перебитые. В последней паре матчей я начал более-менее набирать очки.

Но надо продолжать. В этом сезоне у меня было много моментов, где не получилось это сделать. Раньше в какой-то игре я набрал бы два очка, реализуя два своих момента. А в этом сезоне бывают игры, когда я имею четыре-пять моментов, но ухожу с нулем очков.

– Невезение?

– Можно и так сказать. Иногда бывают такие моменты, когда ты стараешься все делать правильно, как обычно. Но шайба в ворота не идет, вот и все.

Сейчас самое важное – не очки, а победы. Я с удовольствием в следующих 10 матчах набрал бы ноль очков, если бы СКА одержал 10 побед, – сказал Игорь Ларионов – младший. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoМатч ТВ
logoИгорь Ларионов-младший
logoКХЛ
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ларионов о Дюбе в СКА: «Беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на ОИ. Озвучил это руководству, но обмен сделан. Где его вижу, не скажу, для меня он пока неизвестный человек»
8 ноября, 20:42
Ларионов-младший пропустил матч с «Локомотивом» из-за травмы, сообщил Ларионов: «Блокировал бросок на тренировке, получил серьезный удар. Перелома нет»
18 октября, 17:33
Терещенко о влиянии связки отца и сына Ларионовых на атмосферу в раздевалке: «Знаю, что было в «Торпедо», наслышан. Если в СКА происходит то же самое, это печально»
12 октября, 18:43
Главные новости
Ананьина об отличиях женского хоккея: «Девчонки красятся на матчи: губки, реснички. Макияж виден даже под маской! Женщины эмоциональнее, мстительнее, не зря говорят про змеиное логово»
12 минут назад
Панарин после 6:3 с «Нэшвиллом»: «Приятно больше не слышать свист от болельщиков «Рейнджерс». Будто груз свалился с плеч»
28 минут назад
Ларионов-младший о приседе и становой тяге: «Делаю 180-200 кг. Тренируюсь с ребятами из НХЛ и НФЛ, они эти веса делают на разминке, могут поднять одной рукой»
сегодня, 18:11
Хоккеистка Ананьина: «Не люблю слабых духом мужчин. Мой избранник должен быть морально сильнее меня, пока таких не встречала. Если человек глупый – сразу до свидания»
сегодня, 17:56
Агент Кравцова: «Если какой-то клуб НХЛ будет сильно его желать – посмотрим. Сейчас Виталий хочет хорошо играть в КХЛ, помочь «Трактору»
сегодня, 17:01
Кросби о наследии: «Нет времени много размышлять об этом. Благодарен, что до сих пор живу своей детской мечтой – играть в НХЛ»
сегодня, 16:50
Ларионов-младший о семейном совете с отцом: «Такого нет. В СКА вся команда как семья. С тренером поговорить может каждый – современный подход, такого в олдскуле не было»
сегодня, 16:36
Щитов о Кузнецове: «Принесет пользу «Металлургу» и всей КХЛ, если наберет форму. Разин вряд ли поставит его на место хоккеиста, у которого идет игра»
сегодня, 16:24
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Монреаль» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
сегодня, 17:53
Морозов о 3+7 у Овечкина в 15 матчах: «Разойдется и проведет такой же результативный сезон, как и предыдущий, думаю. У него бывают непростые старты»
сегодня, 16:00
Ко всем новостям
Последние новости
Дементьев о расторжениях Мартина и Доминге: «В АХЛ у них прекрасные показатели, но в КХЛ хоккей другой. У нас достаточно хороших молодых вратарей»
44 минуты назад
Кросби о Канаде на Олимпиаде-2026: «Шанс сделать это снова, круто. Я не был уверен, что вернусь сюда. Молодые ребята ждут этого не меньше моего»
53 минуты назад
17-летний форвард «Торпедо» Федоров: «Майами – прекрасный город, жить там – мечта для каждого. В США от тренеров прям энергия шла, хотелось тренироваться»
сегодня, 18:33
Дронов о Кравцове: «Мы рады, что он вернулся, классный игрок. «Трактору» его не хватало, как оказалось»
сегодня, 17:44
Симашев об арене «Юты»: «В выходной в любое время можно покататься, поработать в зале. Даже есть парикмахерская, ребята звонят барберу, он всех стрижет»
сегодня, 17:30
Михайлов о введении Могильного в Зал славы: «Давно нужно было. Он был звездой в НХЛ, лучшие годы провел за океаном»
сегодня, 17:12
Жерносеков из «Омских Ястребов» – самый молодой вратарь с шатаутом в дебютном матче в истории МХЛ. Он побил рекорд Аскарова
сегодня, 16:15
Агент Квартальнов о возвращении Кравцова в КХЛ: «В Америке из-за таких ситуаций думают, что россияне нестабильны. Это портит репутацию, клубы в НХЛ отказываются драфтовать наших»
сегодня, 15:50
Бутман исполнил гимн России перед матчем «Амур» – «Трактор» в джерси хабаровского клуба
сегодня, 15:11Фото
Артем Дзюба: «900 голов Овечкина в НХЛ – это круто. Он умница»
сегодня, 14:14