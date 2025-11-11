Заварухин о 2:4 с «Адмиралом»: «Хорошо начали матч, но «Автомобилист» не воспользовался шансами. Дальше соперник наказал нас за провалы»

Николай Заварухин о поражении «Автомобилиста»: «Адмирал» наказал нас за провалы.

Главный тренер «Автомобилиста » Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче FONBET КХЛ с «Адмиралом » (2:4).

«Хороший настрой и хорошее начало матча. В первом периоде не воспользовались своими шансами. Дальше соперник наказал нас за наши провалы.

Жаль, что в концовке матча не удалось нам побороться за результат», – сказал Заварухин .