Заварухин о 2:4 с «Адмиралом»: «Хорошо начали матч, но «Автомобилист» не воспользовался шансами. Дальше соперник наказал нас за провалы»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче FONBET КХЛ с «Адмиралом» (2:4).
«Хороший настрой и хорошее начало матча. В первом периоде не воспользовались своими шансами. Дальше соперник наказал нас за наши провалы.
Жаль, что в концовке матча не удалось нам побороться за результат», – сказал Заварухин.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
