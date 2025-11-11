Симашев об арене «Юты»: «В выходной в любое время можно покататься, поработать в зале. Даже есть парикмахерская, ребята звонят барберу, он всех стрижет»
Дмитрий Симашев доволен условиями для игроков в «Юте».
Защитник «Юты» Дмитрий Симашев назвал домашнюю арену клуба лучшей в НХЛ по условиям для игроков.
«Это просто невероятно. Сегодня у нас выходной, но ты можешь прийти в любое время – покататься на льду или поработать в зале. Здесь огромная восстановительная зона: инфракрасная капсула, камера сенсорной депривации, кровать и кресло с электростимуляцией. Прикрепляешь электрод к плечу, спине или ноге – и можно точечно прорабатывать мышцы.
У нас даже есть собственная парикмахерская – отдельная комната в здании. Ребята звонят барберу, он приезжает и стрижет всех прямо на месте», – сказал Дмитрий Симашев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: RG
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости