Фетисов о Могильном в Зале славы: «Выдающийся хоккеист – русская удаль, мастерство и скорость. Забил 76 голов за 77 игр в регулярке НХЛ – к этому мало кто подберется»

Вячеслав Фетисов поздравил Александра Могильного с введением в Зал славы.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поздравил Александра Могильного с введением в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония прошла накануне ночью.

«Это самое большое признание любого профессионала. Люди, которые понимают смысл этого, ввели Сашу в пантеон великих хоккеистов. Он достоин этого.

Саша – последний хоккеист, который забил в регулярке НХЛ 76 голов за 77 игр (в сезоне-1992/93 – Спортс’‘). Это достижение, к которому мало кто подберется в ближайшее время. Это выдающийся хоккеист: мастерство, скорость, русская удаль.

Единственное, немного задержали процедуру ввода. Но он там. Достойно себя позиционирует и очень круто играл. Он произнес потрясающую речь, правда, сам не присутствовал.

Это были очень красивые, взвешенные, достойные слова. Видел реакцию зала, у мировых звезд слезы наворачивались», – сказал Фетисов .

«Подумал, что мне выпить – кофе или водки?» Александр Могильный – в Зале хоккейной славы!