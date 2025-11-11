Дегтярев поздравил Могильного с введением в Зал славы: «В 2023-м назначил его почетным президентом «Амура». Мы вместе развивали хоккей на Дальнем Востоке»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поздравил Александра Могильного с введением в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония прошла накануне ночью.
«Россиянин – один из самых выдающихся нападающих в истории отечественного и мирового хоккея – введен в Зал хоккейной славы в Торонто!
Поздравляю Александра Могильного и всех болельщиков хоккея с этим признанием! В мировом хоккее Могильный выиграл все.
В 2023 году в бытность губернатором Хабаровского края назначил Александра Геннадьевича почетным президентом ХК «Амур». Мы вместе развивали этот вид спорта на Дальнем Востоке: Могильный родился и начинал заниматься хоккеем в Хабаровске и в итоге покорил мировой олимп.
Гордимся!» – написал Дегтярев.
