  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Монреаль» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
7

НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Монреаль» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»

Сегодня пройдут очередные матчи игрового дня в НХЛ.

«Вашингтон» в гостях сыграет с «Каролиной», «Монреаль» встретится с «Лос-Анджелесом», «Бостон» примет «Торонто», «Колорадо» будет противостоять «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Статистика НХЛ

Турнирная таблица НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoНХЛ
logoКалгари
logoБостон
logoТоронто
logoАнахайм
logoСиэтл
logoЛос-Анджелес
logoМиннесота
logoСент-Луис
logoОттава
logoКоламбус
logoКолорадо
logoВиннипег
logoДаллас
logoКаролина
logoСан-Хосе
logoВанкувер
logoМонреаль
logoВашингтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Торонто» стал самым дорогим клубом НХЛ по версии Sportico – 4,25 млрд долларов. «Рейнджерс» с 3,65 млрд – 2-е, «Монреаль» – 3-й, «Вашингтон» – 9-й, «Флорида» – 17-я, «Питтсбург» – 23-й
1 октября, 14:18
НХЛ введет обязательную защиту шеи для игроков, пришедших в лигу с сезона-2026/27 и позже. Для остальных она будет добровольной (The Athletic)
28 июня, 13:12
Главные новости
Бабаев о шансах Кузнецова вернуться в состав «Металлурга»: «Это решать тренеру. Я ничему не удивлюсь»
5 минут назад
Дегтярев поздравил Могильного с введением в Зал славы: «В 2023-м назначил его почетным президентом «Амура». Мы вместе развивали хоккей на Дальнем Востоке»
31 минуту назад
Хоккеистка Ананьина: «Никогда не собиралась варить борщи. У спорта нет гендера. В моей юности все считали, что женщина должна заниматься детьми и кухней»
45 минут назад
«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд в КХЛ – 2:4 с «Адмиралом»
сегодня, 11:59
КХЛ. «Автомобилист» уступил «Адмиралу», «Трактор» победил «Амур» в овертайме
сегодня, 11:52
«Трактор» победил «Амур» в овертайме – 2:1. У Кравцова гол и передача в 1-й игре после возвращения в КХЛ
сегодня, 11:42
Дмитрий Ерыкалов: «Кравцов в «Тракторе» – это история хотелок губернатора. Можно было заткнуть проблемные места в обороне, но такая в Челябинске иерархия»
сегодня, 11:22
Шулак побил рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ – 126. Чешский защитник превзошел Горшкова
сегодня, 11:10
Пашков о вратарях-легионерах в КХЛ: «Приехали деньги зарабатывать, а не побеждать. Оказались не готовы – здесь площадки побольше и хоккей менее бросковый»
сегодня, 10:45
Торнтон о победе на ОИ-2010: «Я увидел голую женщину на мотоцикле, размахивающую флагом Канады на выходе из арены. Я сказал жене: «Я так горжусь тем, что я канадец»
сегодня, 10:33
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Амура» Андриевский об 1:2 с «Трактором»: «Одна ошибка все решила. Ничего страшного – ребята стараются, есть хорошее движение и эмоции»
18 минут назад
Жамнов о травмах в «Спартаке»: «Порядин и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. В матче с «Локомотивом» не стоит их ожидать»
сегодня, 11:32
Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы. У форварда «Эдмонтона» 5+11 в 16 матчах сезона
сегодня, 10:07
Демченко про слухи о пропуске игры Кубка Гагарина-2025 из-за дня рождения отца: «Знаю, кто это заказал. Человек работает в «Тракторе», имеет бизнес, а такой дичью занимается»
сегодня, 09:01
Буцаев о 10-м поражении «Сибири» подряд: «Каждый должен спросить у себя: «Чего мы хотим и для чего здесь собрались?»
сегодня, 08:46
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Хара во время введения в Зал хоккейной славы сказал, что его вдохновляли Джордан, Лэнс Армстронг и Лидстрем. Никлас представил Здено на церемонии
сегодня, 07:55
Пашков о Самсонове в «Сочи»: «В КХЛ ему будет тяжело. Напрасно он эмоционально расплескивается и дает резкие интервью. Уйдет эффект новизны – и начнется рутина»
сегодня, 07:40
Уолмэн с 2+1, Лафреньер с 1+2 и Маршанд с 1+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:56
Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 16 очков в 15 играх
сегодня, 06:45Видео