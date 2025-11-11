Ротенберг поздравил Могильного с введением в Зал славы: «Легенда, вдохновившая тысячи мальчишек. Его достижения изменили отношение к российским хоккеистам в Северной Америке»

Роман Ротенберг поздравил Александра Могильного с введением в Зал славы.

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поздравил Александра Могильного с введением в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония прошла накануне ночью.

«Поздравляю Александра Могильного с официальным введением в Зал хоккейной славы в Торонто!

Это признание, которое давно должно было состояться. Александр Могильный – один из величайших игроков в истории мирового хоккея: Олимпийский чемпион, чемпион мира, обладатель Кубка Стэнли, член Тройного золотого клуба, а с сегодняшнего дня – член Зала хоккейной славы. Его достижения изменили отношение к российским хоккеистам в Северной Америке и открыли дорогу будущим поколениям.

Но главное – каким человеком и спортсменом он был на льду и за его пределами. Могильный обладал уникальным сочетанием таланта и трудолюбия: мощная физика, высокая скорость, взрывной старт и феноменальный бросок. На самых сложных тестах Виктора Тихонова он стабильно показывал лучший результат – это не про случайность, это про характер и дисциплину.

Легенда, которая вдохновила тысячи мальчишек – и продолжает это делать сегодня.

Александр Геннадьевич, поздравляю вас с этим историческим моментом и благодарю за вклад в развитие нашей любимой игры. Ваше имя написано золотыми буквами – и в историю мирового хоккея, и в сердцах болельщиков», – написал Ротенберг.

