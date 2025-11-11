Дронов о дисквалификации на 5 игр за толчок судьи: «Многовато выписали, злого умысла у меня не было. Надеюсь, на ошибки судей тоже укажут, хотелось, чтобы спросили мою точку зрения»

Григорий Дронов высказался о своем отстранении за толчок судьи.

Защитник «Трактора » Григорий Дронов высказался о своей дисквалификации на пять матчей за толчок судьи в матче с «Автомобилистом » (3:5)

«Побежал за шайбой в стык с игроком, и в этот момент судья смотрел в игру. Конечно, я не шел убивать судью, я играл по шайбе, хотелось до конца добороться в моменте. Многовато мне выписали за этот момент. Злого умысла у меня точно не было.

Приму это к сведению, буду учиться на своих ошибках. Надеюсь, также укажут на ошибки судей. Хотелось бы, чтобы спросили мою точку зрения перед тем, как выставлять большой штраф, дисквалификацию, чтобы мы пришли к общему знаменателю. Я понимаю, что я виноват, но не в такой степени, в которой мне это выписали», – сказал Григорий Дронов .