Кросби о наследии: «Нет времени много размышлять об этом. Благодарен, что до сих пор живу своей детской мечтой – играть в НХЛ»

Сидни Кросби заявил, что не думает о своем наследии.

38-летний форвард «Питтсбурга » и сборной Канады заявил, что у него нет много времени размышлять о своем наследии в хоккее, и он по-прежнему получает удовольствие от игры.

«Не думаю, что есть время слишком много размышлять об этом. Речь скорее о том, чтобы получать удовольствие от соперничества с [молодыми звездами] и продолжать учиться. В моем возрасте я многое испытал, но самое интересное — это продолжать пытаться учиться и становиться лучше.

Неважно, играешь ли ты с молодыми парнями, который подталкивают тебя и голодны до успеха, или с кем-то, против кого или с кем ты играл долгое время и обмениваешься опытом, – именно в этом заключается крутая сторона хоккея.

Я благодарен, что до сих пор живу своей детской мечтой, играя в НХЛ . Ты не думаешь о том, как долго это продлится. Я просто хочу соревноваться на высоком уровне и до сих пор люблю это так же сильно, как и в первый день», – сказал Сидни Кросби .