Агент Кравцова: «Если какой-то клуб НХЛ будет сильно его желать – посмотрим. Сейчас Виталий хочет хорошо играть в КХЛ, помочь «Трактору»

Агент Виталия Кравцова не исключает возвращение форварда в НХЛ в будущем.

Агент Александр Черных, представляющий интересы форварда Виталия Кравцова, высказался о возможном переходе нападающего в НХЛ.

– В межсезонье распространялись слухи о недомолвках Виталия Кравцова с руководством и главным тренером «Трактора». Они не соответствуют действительности?

– Если бы были какие-то недомолвки, Виталий сам бы не захотел подписывать контракт с «Трактором». Все же видели, как во Владивостоке он обнимался с Бенуа Гру , они тепло поприветствовали друг друга. И, как в любой семье, когда люди долгое время вместе, все бывает. Но если люди категоричны, то просят обмен и сразу говорят, что не приедут. У Виталия ничего этого не было.

– Может ли Кравцов еще в будущем вернуться в НХЛ?

– Сейчас у него желание хорошо играть в КХЛ , набирать очки, помочь команде и радовать болельщиков. Но если в будущем какой-то клуб из НХЛ будет сильно его желать, то посмотрим. В первую очередь, мы всегда отталкиваемся от решения хоккеиста.

У нас нормальные, адекватные отношения с «Трактором», мы всегда в диалоге и найдем компромиссы. Но однозначно это будет не этот сезон. Сейчас никакой речи об этом даже и близко нет, и он сконцентрирован на игре в КХЛ, – сказал Александр Черных.