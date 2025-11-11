Михайлов о введении Могильного в Зал славы: «Давно нужно было. Он был звездой в НХЛ, лучшие годы провел за океаном»
Борис Михайлов: Могильный включен в Зал хоккейной славы по праву.
Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поздравил Александра Могильного с введением в Зал хоккейной славы. Торжественная церемония прошла накануне ночью.
«Александр Могильный – большой молодец! Свои лучшие годы он отыграл за океаном и показал себя с самой лучшей стороны.
Он был настоящей звездой в НХЛ, его по праву включили в Зал хоккейной славы. Сделать это нужно было давно. Пожелаю ему здоровья и работать на благо развития российского хоккея», – сказал Борис Михайлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
