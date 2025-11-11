Гендиректор ФХР о недопуске России на Турнир четырех наций: «Шведы и финны сказали, что не будут играть с нашими ребятами»

Дмитрий Курбатов высказался о причинах недопуска России на Турнир четырех наций.

Генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов прокомментировал недопуск России на Турнир четырех наций.

Соревнования прошли под эгидой НХЛ в феврале 2025 года. На них выступили сборные Канады, США, Финляндии и Швеции.

– Ходили слухи, что НХЛ хотела позвать команду россиян, выступающих в лиге, на Турнир четырех наций.

– Да. Причем они могли это сделать очень легко. И они это не сделали по политическим соображениям, потому что шведы и финны сказали, что не будут играть с нашими ребятами.

Я был глубоко погружен в Кубок мира 2016 года, и я могу сказать, что они могли этот турнир провести вообще без нас. Мы были им для этого вообще не нужны, они могли собрать игроков без тех, кто выступает в России.

Тренеры там были, техников там тоже достаточно. Но так как они все-таки таки легалисты, им нужно было официальное название Team Russia. А для этого им нужна была федерация, они подписали с нами договор, даже какие-то деньги заплатили, – сказал Курбатов.

