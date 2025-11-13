Гру о возвращении Кравцова: «Большое усиление для «Трактора». Он был вторым лучшим игроком команды в прошлом сезоне. Это топовый хоккеист»
Бенуа Гру высказался о возвращении Виталия Кравцова в «Трактор».
Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру назвал возвращение Виталия Кравцова из системы «Ванкувера» усилением для челябинской команды.
В 2 играх сезона-2025/26 за «Трактор» форвард набрал 3 (2+1) балла.
– Почему Кравцов два матча проводит на льду более двадцати минут?
– Я бы сказал, что он в прошлом сезоне был вторым лучшим игроком нашей команды. Это топовый игрок. Как любой топовый игрок, он будет получать много времени.
– Кравцов ментально изменился после игры в АХЛ?
– Хороший вопрос, пока Кравцов хорошо сыграл два матча. Видно, что ему комфортно. Он знает, как мы играем, и знаком со многими ребятами.
Единственное, что могу сказать, это большое усиление для нашей команды, в том, как он играет, нам необходим этот грамотный игрок, – сказал Гру.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
