Разин о Джонсоне: «У него украли паспорт в Нидерландах, насколько я знаю. Мы отпустили его на 2 недели, потом он должен был вернуться и начать реабилитацию»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал, что у Люка Джонсона украли паспорт в Нидерландах.

Джонсон не играет с 12 октября. Всего в текущем сезоне 31-летний нападающий провел 13 игр за «Металлург» и набрал 7 (2+5) очков.

– Что по Джонсону?

– Там вообще комичная история. Насколько я знаю, у него в Нидерландах украли паспорт (смеется). Я все забываю уточнить у Евгения Николаевича, как обстоят дела.

Мы отпустили его на две недели, потом он должен был вернуться и начать серьезную реабилитацию, но сейчас игры через день, дальневосточная поездка – руки не доходят спросить, – сказал Разин.