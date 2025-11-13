Фетисов о введении Могильного в Зал славы: «Достойно выступил, сказал, что он советский хоккеист. До сих пор все, кто введен в туда, это представители советской школы хоккея»

Вячеслав Фетисов высказался о введении Александра Могильного в Зал славы.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Экс-хоккеист не смог присутствовать на церемонии введения в Зал славы 11 ноября лично, но записал видеообращение .

«Великий хоккеист, который по всем критериям, необходимым для введения в этот пантеон великих хоккеистов современности, подходил сразу. До сих пор непонятно, почему процесс так затянулся.

Самородок сибирский, дальневосточный, который своей искрометной игрой влюбил в себя миллионы болельщиков во всем мире. А тот факт, что он последний, кто забил 76 голов в регулярке за 77 игр – это серьезный показатель. Не знаю, кто в ближайшее время сумеет добраться до этого рекорда.

Очень достойно выступил он в приветственном слове, сказал, что он советский хоккеист. Кстати, до сих пор все те [из россиян], кто введен в Зал хоккейный славы, это представители советской школы хоккея.

Он вспомнил всех тех, кто помог ему на этом славном пути. Очень красиво сделал презентацию. Показывали зал во время его выступления, у многих ветеранов слезы наворачивались от того, как он сумел правильно все рассказать про свой путь. Чувство юмора в хоккее всегда присутствует, он сумел, помимо официальный моментов, с юмором все это рассказать», – сказал Фетисов.

Напомним, ранее в Зал славы в Торонто также были введены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов , Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов, Павел Дацюк и Анатолий Тарасов.

