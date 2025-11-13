  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фетисов о введении Могильного в Зал славы: «Достойно выступил, сказал, что он советский хоккеист. До сих пор все, кто введен в туда, это представители советской школы хоккея»
14

Фетисов о введении Могильного в Зал славы: «Достойно выступил, сказал, что он советский хоккеист. До сих пор все, кто введен в туда, это представители советской школы хоккея»

Вячеслав Фетисов высказался о введении Александра Могильного в Зал славы.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о введении Александра Могильного в Зал хоккейной славы в Торонто.

Могильный является олимпийским чемпионом 1988 года, чемпионом мира 1989 года, обладателем Кубка Стэнли 2000 года. Ранее он играл в НХЛ за «Баффало», «Ванкувер», «Нью-Джерси» и «Торонто».

Экс-хоккеист не смог присутствовать на церемонии введения в Зал славы 11 ноября лично, но записал видеообращение

«Великий хоккеист, который по всем критериям, необходимым для введения в этот пантеон великих хоккеистов современности, подходил сразу. До сих пор непонятно, почему процесс так затянулся.

Самородок сибирский, дальневосточный, который своей искрометной игрой влюбил в себя миллионы болельщиков во всем мире. А тот факт, что он последний, кто забил 76 голов в регулярке за 77 игр – это серьезный показатель. Не знаю, кто в ближайшее время сумеет добраться до этого рекорда.

Очень достойно выступил он в приветственном слове, сказал, что он советский хоккеист. Кстати, до сих пор все те [из россиян], кто введен в Зал хоккейный славы, это представители советской школы хоккея.

Он вспомнил всех тех, кто помог ему на этом славном пути. Очень красиво сделал презентацию. Показывали зал во время его выступления, у многих ветеранов слезы наворачивались от того, как он сумел правильно все рассказать про свой путь. Чувство юмора в хоккее всегда присутствует, он сумел, помимо официальный моментов, с юмором все это рассказать», – сказал Фетисов.

Напомним, ранее в Зал славы в Торонто также были введены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов, Павел Дацюк и Анатолий Тарасов.

«Подумал, что мне выпить – кофе или водки?» Александр Могильный – в Зале хоккейной славы!

Александр Могильный в Зале хоккейной славы! Наконец-то!
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Звезда»
logoАлександр Могильный
logoВячеслав Фетисов
logoсборная СССР
logoНХЛ
Зал хоккейной славы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Каменский о Могильном в Зале славы: «Он на голову сильнее многих ребят, которых ввели раньше него. Справедливость восторжествовала»
12 ноября, 14:46
Терещенко о Могильном в Зале славы: «Лучше поздно, чем никогда. Он один из наших величайших хоккеистов»
12 ноября, 13:45
Быков о Могильном в Зале славы: «Уникальный хоккеист с ювелирными бомбардирскими качествами. Его игра с Буре в ЦСКА завораживала – впечатление, что эти мастера с другой планеты»
11 ноября, 20:43
Главные новости
У «Вашингтона» 7 поражений в последних 9 матчах. Команда Карбери идет на 15-м месте на Востоке
26 минут назад
КХЛ. ЦСКА в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» против «Северстали»
38 минут назад
Аскаров отразил 34 из 35 бросков «Калгари» и стал 2-й звездой матча. Он прервал серию из 4 побед подряд, в последних 5 играх – 96,5% сэйвов
сегодня, 04:46
Подколзин забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче против «Коламбуса». У него 8 очков в 19 играх в сезоне
сегодня, 04:34Видео
Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ игр. У форварда 3+9 на отрезке и 19 очков в 17 матчах в сезоне
сегодня, 04:22Видео
Маршанд набрал 1000 очков в регулярках НХЛ. Он стал 102-м игроком в истории лиги с таким достижением
сегодня, 03:46Видео
Тарасов записал в актив 1-ю победу в сезоне, отразив 37 из 40 бросков «Вашингтона». У вратаря «Флориды» 90,2% сэйвов и КН 2,60 в 5 играх
сегодня, 03:34
Овечкин без очков против «Флориды»: 3 броска, 1 хит и «минус 2» за 17:33. У него 4+8 в 17 играх в сезоне
сегодня, 03:22
НХЛ. «Флорида» забросила 6 шайб «Вашингтону», «Даллас» разнес «Монреаль» – 7:0, «Коламбус» одолел «Эдмонтон», «Вегас» играет с «Айлендерс»
сегодня, 03:00Live
Агент Рафикова про слухи о возможном обмене: «Кто-то ведет какие-то игры, видимо. В «Локомотиве» никто нам не говорил: «Мы готовы поменять его» или «Нас что-то не устраивает»
вчера, 21:57
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» проиграл 5 матчей подряд с общей разницей 9:22. «Сэйбрс», не выходившие в плей-офф с 2011 года, идут на последнем месте на Востоке
14 минут назад
«Колорадо» выиграл 5 матчей подряд с общей разницей 27:11 и продолжает лидировать в общей таблице НХЛ. Нечас набрал 2+2 в игре с «Баффало»
50 минут назад
Демидов остался без голов в 4-м матче подряд, без очков – во 2-м. У него 2 броска, 2 хита и «минус 2» за 15:15 против «Далласа», в сезоне – 4+9 в 17 играх
сегодня, 03:58
«Колорадо» продлил вратаря Уэджвуда на год и 2,5 млн долларов. У 33-летнего канадца 10 побед в 14 играх в сезоне при 91,3% сэйвов и КН 2,26
сегодня, 03:10
Сделали 3D-модель офиса менеджера КХЛ и спрятали там много интересного. Попробуйте зайти!
вчера, 22:00Тесты и игры
Фукале о шутках Флери: «Никогда не смогу стать таким, как он, я не такой хитрый. Он в этом лучший, его не победить. Я слежу за ним всю карьеру»
вчера, 21:16
Netflix анонсировал сериал про хоккей с Мишель Монахан. Звезда «Настоящего детектива» исполнит роль вдовы тренера, возглавившей школьную команду после гибели мужа и игроков в ДТП
вчера, 20:59
Гатиятулин о хет-трике Миллера: «Митч – молодец. Наши договоренности действуют – у него развязаны руки при игре в атаке, но это не должно влиять на оборону»
вчера, 20:43
Яшкин про 1-й хет-трик Миллера в КХЛ: «Он давно мог это исполнить. Хорошо, что сделал сегодня – вытащили матч. Он игрок высокого уровня»
вчера, 19:59
Миллер о хет-трике в матче с «Динамо»: «Хочу посвятить его своей семье. Для меня эта игра особенная. Мой брат впервые приехал в Россию, мы сделали камбэк и выиграли»
вчера, 19:49