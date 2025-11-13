«Ак Барс» отыгрался с 2:4 и победил «Динамо». Яшкин набрал 2+2, Миллер – 3+1

«Ак Барс» одержал волевую победу в игре с «Динамо».

«Ак Барс» одержал волевую победу над «Динамо» (5:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

К 36-й минуте игры команда тренера Анвара Гатиятулина уступала со счетом 2:4.

«Ак Барс» сравнял счет благодаря дублю Дмитрия Яшкина . Решающую шайбу забросил Митчелл Миллер , набравший 4 (3+1) балла в этой игре.

В составе клуба из Казани Яшкин также отметился 4 (2+2) очками, Никита Лямкин сделал 3 передачи.

У «Динамо» по 2 балла набрали Даниил Пыленков (1+1), Дилан Сикьюра (2+0) и Никита Гусев (1+1).

На данный момент «Ак Барс » занимает 2-е место в таблице Востока с 36 очками после 26 игр.

«Динамо» идет 5-м на Западе с 31 баллом в 25 матчах.

Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс