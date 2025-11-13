Ги Буше после 3:2 с «Трактором»: «Мы были голодны до победы. Видно, что ребята растут. Пока мы лишь коллектив людей, нам далеко до команды, но мы строим ее по кирпичикам»

Ги Буше подвел итоги матча «Авангарда» с «Трактором».

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше высказался после победы в матче против «Трактора » со счетом 3:2.

«Авангард» прервал серию из трех поражений.

«Непростая ситуация складывалась у нас последнее время в плане результатов. Это давит. Важно психологически настроиться и проявить стойкость. В этом плане команда становится лучше. Мы знаем нашу конечную цель. Но до нее далеко.

Доволен тем, как ребята справлялись, они показывали себя стойко и сдержанно. Первый период мы хорошо провели, затем соперник перехватил инициативу, но мы вновь вернулись в игру. Третий отрезок был лучшим в нашем исполнении.

Мы были голодны до победы. Видно, что ребята растут. Пока мы лишь коллектив людей, нам далеко до команды. Но мы строим ее по кирпичикам.

Могу отметить великолепную атмосферу в раздевалке, это наша сильная сторона номер один. Ждем возвращения четырех сильных игроков: Пономарев , Волков , Прохоркин и Якупов вернутся в состав. Жду момента, когда мы сможем выйти на лед всей командой», – сказал Буше.