Ги Буше после 3:2 с «Трактором»: «Мы были голодны до победы. Видно, что ребята растут. Пока мы лишь коллектив людей, нам далеко до команды, но мы строим ее по кирпичикам»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался после победы в матче против «Трактора» со счетом 3:2.
«Авангард» прервал серию из трех поражений.
«Непростая ситуация складывалась у нас последнее время в плане результатов. Это давит. Важно психологически настроиться и проявить стойкость. В этом плане команда становится лучше. Мы знаем нашу конечную цель. Но до нее далеко.
Доволен тем, как ребята справлялись, они показывали себя стойко и сдержанно. Первый период мы хорошо провели, затем соперник перехватил инициативу, но мы вновь вернулись в игру. Третий отрезок был лучшим в нашем исполнении.
Мы были голодны до победы. Видно, что ребята растут. Пока мы лишь коллектив людей, нам далеко до команды. Но мы строим ее по кирпичикам.
Могу отметить великолепную атмосферу в раздевалке, это наша сильная сторона номер один. Ждем возвращения четырех сильных игроков: Пономарев, Волков, Прохоркин и Якупов вернутся в состав. Жду момента, когда мы сможем выйти на лед всей командой», – сказал Буше.