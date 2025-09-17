25 городов в Северной Америке и Европе претендуют на проведение Кубка мира-2028. Выбор сделают в 1-м квартале 2026 года

25 городов в Северной Америке и Европе хотят провести Кубок мира-2028 по хоккею.

Соревнования должны состояться в феврале 2028 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, лига планирует изложить свое видение турнира на семинарах для потенциальных организаторов, которые пройдут на этой неделе в Цюрихе и Торонто.

Отмечается, что лига и Ассоциация игроков НХЛ проведут детальный анализ всех заявок, а выбранные города будут объявлены в первом квартале 2026 года.

В самом турнире примут участие сборные из восьми стран. Ожидается, что Кубок мира будет включать в себя матчи группового этапа и плей-офф.

Полуфиналы и финальный матч пройдут в одном из двух городов, которые примут соревнования. Ожидаемая продолжительность Кубка мира-2028 – 12 дней и 17 игр.

Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Право голоса будут иметь не только НХЛ и профсоюз игроков, но и федерации стран-участниц. С 2022 года ситуация особо не изменилась»