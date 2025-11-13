Ги Буше: «Самое большое отличие КХЛ от Северной Америки – в размерах площадки, там она меньше. Еще одно отличие – судейство, здесь оно более строгое»

Ги Буше высказался об отличиях НХЛ от КХЛ.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал об отличиях НХЛ от Фонбет Чемпионата КХЛ.

Буше тренирует «Авангард» второй сезон, ранее он работал в «Торонто», «Тампе» и «Оттаве» в НХЛ.

«Самое большое отличие КХЛ от Северной Америки – в размерах площадки, в Северной Америке она меньше. Там менее габаритным игрокам сложнее, хоккей в НХЛ очень силовой. Здесь нужно больше кататься и хоккеисты быстрые.

Еще одно отличие – судейство. Здесь оно более строгое, арбитры не дают играть в очень силовой манере. Что‑то, за что в НХЛ и Северной Америке не давали бы удаление, здесь приводит к тому, что игроки отправляются в штрафной бокс», – сказал Буше.