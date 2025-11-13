Назаров о КХЛ: «Популярность на ТВ и в соцсетях растет. Хоккей превращается в шоу – так и должно быть. Выбрано правильное направление развития»
Бывший главный тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров поделился мнением о недавних матчах в лиге.
«Накануне в КХЛ прошло много интересных матчей. Понравилась игра в Уфе между «Салаватом Юлаевым» и СКА, с удовольствием посмотрел встречу «Спартака» с «Локомотивом».
Бросалось в глаза, что многие команды действовали на льду с огоньком: немало заброшенных шайб и высокая результативность, драки, спорные моменты, неожиданные развязки и сюжеты.
Тренеры и хоккеисты начинают понимать: хоккей – это не рутина, он превращается в шоу, так и должно быть. Отсюда и большое число болельщиков на трибунах, ведь зрителям всегда нравятся яркие матчи.
Популярность хоккея на телевидении и в социальных сетях тоже растет. Значит, выбрано правильное направление развития», – сказал Назаров.
