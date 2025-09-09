Луи Робитайл: «Есть пять великих хоккейных наций: Канада, Россия, США, Финляндия и Швеция. Как канадец скажу: наш хоккей – лучший в мире»

Луи Робитайл считает канадский хоккей лучшим в мире.

Канадский специалист в межсезонье возглавил фарм-клуб «Авангарда» в Olimpbet ВХЛ.

– Интересно поговорить и о канадском хоккее. Почему, на ваш взгляд, Канада так много лет остается сильнейшей сборной в мире? В чем секрет – в количестве игроков в стране или в системе развития, тренерской школе?

– Думаю, сейчас нам в каком-то смысле «повезло», что Россия не играет на Олимпиадах. С ними матчи всегда были равными и напряженными. Но если смотреть шире, сегодня есть паритет: сборные России, Канады, США – каждая может обыграть любую. На молодежном чемпионате мира то же самое.

Для меня есть пять великих хоккейных наций: Канада, Россия, США, Финляндия и Швеция . Каждая страна имеет свою идентичность.

Канада играет в более жесткий, силовой хоккей с форчеком, плюс у нас появляются звезды мирового уровня – такие, как Макдэвид или Кросби , игроки целого поколения.

Но главное – Hockey Canada выстроила бренд, единый стиль «канадского хоккея». И он сохраняется во всех звеньях: мужские команды, женские, молодежные – везде один подход к игре.

Я канадец, поэтому скажу: наш хоккей лучший в мире. Я был частью Hockey Canada, видел систему изнутри. Но при этом каждая страна имеет свою уникальность. У России – скорость, техника, умение исполнять под давлением. У США – обилие талантливых игроков.

И вот что важно для меня лично: приехав сюда, я вижу игроков, прошедших эту школу. Это помогает мне становиться лучше, как тренеру. Нужно брать лучшее у других, «подглядывать» идеи.

Почему у кого-то так хорошо получается с реализацией? Надо адаптировать это под свои сильные стороны. Вот в чем ценность моего опыта в России: он делает меня более разносторонним тренером, – сказал главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл.