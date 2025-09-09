  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Луи Робитайл: «Есть пять великих хоккейных наций: Канада, Россия, США, Финляндия и Швеция. Как канадец скажу: наш хоккей – лучший в мире»
4

Луи Робитайл: «Есть пять великих хоккейных наций: Канада, Россия, США, Финляндия и Швеция. Как канадец скажу: наш хоккей – лучший в мире»

Луи Робитайл считает канадский хоккей лучшим в мире.

Канадский специалист в межсезонье возглавил фарм-клуб «Авангарда» в Olimpbet ВХЛ.

– Интересно поговорить и о канадском хоккее. Почему, на ваш взгляд, Канада так много лет остается сильнейшей сборной в мире? В чем секрет – в количестве игроков в стране или в системе развития, тренерской школе?

– Думаю, сейчас нам в каком-то смысле «повезло», что Россия не играет на Олимпиадах. С ними матчи всегда были равными и напряженными. Но если смотреть шире, сегодня есть паритет: сборные России, Канады, США – каждая может обыграть любую. На молодежном чемпионате мира то же самое.

Для меня есть пять великих хоккейных наций: Канада, Россия, США, Финляндия и Швеция. Каждая страна имеет свою идентичность.

Канада играет в более жесткий, силовой хоккей с форчеком, плюс у нас появляются звезды мирового уровня – такие, как Макдэвид или Кросби, игроки целого поколения.

Но главное – Hockey Canada выстроила бренд, единый стиль «канадского хоккея». И он сохраняется во всех звеньях: мужские команды, женские, молодежные – везде один подход к игре.

Я канадец, поэтому скажу: наш хоккей лучший в мире. Я был частью Hockey Canada, видел систему изнутри. Но при этом каждая страна имеет свою уникальность. У России – скорость, техника, умение исполнять под давлением. У США – обилие талантливых игроков.

И вот что важно для меня лично: приехав сюда, я вижу игроков, прошедших эту школу. Это помогает мне становиться лучше, как тренеру. Нужно брать лучшее у других, «подглядывать» идеи.

Почему у кого-то так хорошо получается с реализацией? Надо адаптировать это под свои сильные стороны. Вот в чем ценность моего опыта в России: он делает меня более разносторонним тренером, – сказал главный тренер «Омских Крыльев» Луи Робитайл.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoСборная Финляндии по хоккею
logoЭдмонтон
logoСидни Кросби
logoКоннор Макдэвид
logoПиттсбург
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoОмские Крылья
logoВХЛ
logoСборная США по хоккею
Луи Робитайл
logoСборная Швеции по хоккею
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фетисов об отстранении России: «У нас авторитетные пацаны в НХЛ, может, попробуют побороться. Скажут, что хотят играть в сборной против сильнейших»
2728 августа, 17:26
Дэйли о Турнире четырех наций: «Все стороны были едины во мнении, что России не следовало участвовать»
528 августа, 14:49
Серавалли о Кубке мира: «НХЛ придется лавировать в сложных условиях. Некоторые из суперзвезд – россияне, будет сложно сказать им, что они могут не принять участие в турнире лиги»
728 августа, 11:32
Главные новости
Плющев о СКА: «Проиграл «Шанхаю», потом клубу, не претендующему на Кубок Гагарина. Что-то не в порядке. Сбор хороших игроков – это еще не команда»
529 минут назад
КХЛ. «Трактор» в гостях у «Нефтехимика», «Спартак» примет «Динамо» Минск, «Локомотив» сыграет с «Северсталью», «Динамо» Москва против «Сочи»
18сегодня, 09:20
Терещенко о СКА: «Состав хороший, единственная проблема – вратарская линия. Ларионову нужно время, по взмаху волшебной палочки ничего не бывает»
2сегодня, 09:19
Ротенберг о Кубке Первого канала: «Патриотический праздник, когда вся страна объединяется вокруг сборной России. Напомню, мы выиграли два турнира подряд, это очень тяжелый труд»
8сегодня, 08:56
Бахмутов об отстранении Ливо: «Справедливо. Если КХЛ будет нарушать собственные требования, грош цена такому регламенту. Все, что там написали, надо выполнять»
1сегодня, 08:32
Плющев о «Динамо»: «Тренер заявляет, что команда не готова, находится в стадии предсезонки. Почему так произошло? Клуб не показывает достойной игры, старт неубедительный»
11сегодня, 08:10
Ротенберг о работе в сборной России: «Гордость для каждого хоккеиста и тренера. Это высшее достижение. Каждый игрок приезжает с огромным удовольствием и полностью отдается»
11сегодня, 07:00
Ларионов о том, удивило ли его «Торпедо»: «Банальность всегда, что соперник ничем не удивил. Я такие ответы никогда не понимал, ты показываешь неуважение. Удивлять кого-либо трудно»
9сегодня, 06:50
Давыдов об «Авангарде»: «Неужели Омск за лето устроил такую текучку кадров и увел Рашевского у «Динамо», чтобы забивать по одному голу за матч?»
14сегодня, 06:35
Ротенберг о тренерстве в КХЛ после ухода из СКА: «Всегда есть варианты, конечно, но моя задача – концентрация на «России 25». Когда работаешь и в клубе, и в сборной, у тебя нет выходных»
13сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
Вайсфельд о 3:4 «Сочи» от «Спартака»: «Команда Крикунова неплохо играла. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы не удаления. Перспективы сочинцев на сезон туманны»
37 минут назад
Якупов о «Матче года»: «Счет 3:15 расстроил, насовали нам полную кошелку. По самолюбию ударило, кто-то сильно переживал, даже на корпоратив не поехал после поражения»
52 минуты назад
Порядин о Ружичке и Голдобине: «Ружа в отличие от Голдобы игрок другого плана по габаритам. Он и Морозов лучше борются, мне же нужно шайбу больше держать, делать то, что у меня лучше получается»
1сегодня, 09:42
Гераськин о Тамбиеве: «Требовательный, дисциплина на первом месте. С Разиным они чем-то похожи. В «Адмирале» буду стараться оправдать доверие»
сегодня, 09:28
Скотт Уилсон о закрытии «Витязя»: «Это плохо. В КХЛ подобное случается. В Северной Америке никогда такого не видел»
1сегодня, 09:11
Луи Робитайл о ВХЛ: «Между АХЛ и ECHL по уровню, я впечатлен. Хоккей динамичный, лига большая, много переездов, это само по себе вызов»
сегодня, 08:42
Давыдов о «Салавате»: «О потерях говорилось много, неудивительно, если бы Уфа отступила, взяла время на перестройку. Мне нравится работа Козлова, у команды есть лицо»
сегодня, 08:20
Шулак о капитанстве в «Адмирале»: «Включаю хорошие песни перед играми. Капитан должен подавать ребятам достойный пример и всегда хорошо играть»
сегодня, 07:55
Алексей Миранчук о рекорде Овечкина в НХЛ: «С Сашей не виделся, но шумело в США везде. Люди там спортивные, спрашивали меня о нем. Я рад, что мог сказать, что это человек из моей страны»
1сегодня, 07:45
Яковлев о лишении капитанства в «Металлурге»: «Это решение Разина. У меня есть авторитет, не поменялось ничего. Мотивация запредельная, уверен, что вернусь на свой уровень»
2сегодня, 07:30