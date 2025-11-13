Защитник «Ак Барса» Миллер сделал 1-й хет-трик в КХЛ – в матче с «Динамо»
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сделал хет-трик в игре КХЛ.
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер сделал хет-трик в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
23-летний хоккеист забил 3 гола и сделал передачу в игре против «Динамо» (5:4, 3-й период).
Это первый хет-трик защитника в КХЛ.
Всего на счету Миллера теперь 22 (9+13) балла в 25 матчах сезона-2025/26.
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости