Защитник «Ак Барса» Миллер сделал 1-й хет-трик в КХЛ – в матче с «Динамо»

Защитник «Ак Барса » Митчелл Миллер сделал хет-трик в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

23-летний хоккеист забил 3 гола и сделал передачу в игре против «Динамо » (5:4, 3-й период).

Это первый хет-трик защитника в КХЛ.

Всего на счету Миллера теперь 22 (9+13) балла в 25 матчах сезона-2025/26.

