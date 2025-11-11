  • Спортс
Рендулич о 7-м месте «Шанхая» на Западе: «Мы выдали хороший старт, обыгрывали серьезных соперников, но удача отвернулась. Мы заряжены попасть в плей-офф»

Борна Рендулич: «Шанхай» заряжен попасть в плей-офф КХЛ.

Нападающий «Шанхая» Борна Рендулич высказался о старте сезона FONBET КХЛ о нацеленности клуба на плей-офф. На сегодняшний день, китайский клуб занимает 7-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков после 24 матчей. 

«Мы выдали очень хороший старт. Обыгрывали серьезных соперников, но потом как будто начали стесняться своего успеха. Мы сами не думали, что будем так высоко. Возможно, из-за этого у нас была длинная серия поражений. Были близкие игры, но удача отвернулась от нас.

Но оценю треть чемпионата для нас очень позитивно. Мы не знали еще пару месяцев назад, какая у нас команда будет, какой хоккей будем показывать. Думаю, никто не ожидал. Но у нас отличный тренерский штаб, великолепные игроки.

Поэтому за эти два месяца мы превратились в сильную команду. Не зря мы где-то в середине таблицы сейчас. Мы все заряжены попасть в плей-офф. Очевидно, мы, как команда, движемся в правильном направлении», – сказал Борна Рендулич

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Legalbet
