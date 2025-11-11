Брылин о Могильном в Зале славы: «Удивляет, что так долго включали. У него были все качества, которые отделяют великих игроков»

Сергей Брылин удивлен, что Александра Могильного не включили в Зал славы ранее.

Помощник главного тренера «Нью-Джерси» Сергей Брылин удивился, что Александра Могильного не ввели в Зал хоккейной славы ранее. Торжественная церемония прошла накануне ночью.

Напомним, Могильный и Брылин выиграли Кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси » в 2000 году.

«Наверное, это самый талантливый хоккеист, с которым мне довелось играть в команде, по уровню исполнительского мастерства и пониманию игры. У него полный набор качеств, которые отделяют великих игроков от всех остальных. Поэтому я очень рад, что его приняли в Зал славы, он это заслужил. Возникает удивление только, почему у выборного комитета заняло так долго время, чтобы включить его.

Когда он пришел к нам, у него все эти замечательные качества никуда не делись. Конечно, как игрок он был более опытный, поигравший много лет на самом высоком уровне и многого добившийся. Как мне кажется, в нашей команде не хватало такого хоккеиста, который бы добавил остроты в атаке, завершении, креатива.

И я считаю, он очень хорошо влился в нашу команду. С ним было всегда приятно и просто играть. И та команда, победившая в Кубке Стэнли в 2000 году, для меня лучшая, в которой я играл. Мы с ним, к сожалению, давно не общались. Пользуясь случаем, хочу передать ему свои поздравления, я очень рад за него», – сказал Сергей Брылин .

