Дементьев о расторжениях Мартина и Доминге: «В АХЛ у них прекрасные показатели, но в КХЛ хоккей другой. У нас достаточно хороших молодых вратарей»

Алексей Дементьев оценил игру Спенсера Мартина и Луи Доминге в КХЛ.

Хоккейный агент Алексей Дементьев высказался об игре канадских вратарей Спенсера Мартина и Луи Доминге . Ранее ЦСКА расторг контракт с Мартином, а Доминге покинул «Сибирь ».

– Сложно оценить однозначно, почему данные вратари не показывали стабильной игры, которая удовлетворила бы эти клубы. Во-первых, совершенно другая игра в Северной Америке и в России.

Здесь больше тонкости в завершении игрового момента, к которому, может быть, эти вратари были не готовы. Да, у них прекрасные показатели по игре АХЛ , но здесь хоккей другой. Так что совершенно разные нюансы, которые стали сильнее, чем они.

– Надо больше доверять российским вратарям?

– Конечно, у нас достаточное количество хороших молодых вратарей. В этом-то весь и вопрос, что нужно уметь рассматривать талант и перспективность того или иного хоккеиста. Здесь можно привести много примеров не только с вратарями, но и с полевыми игроками. Ключевой является способность людей на местах видеть перспективу в игроках, – сказал Дементьев.