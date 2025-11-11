Могильный вспомнил Тихонова в речи во время введения в Зал славы: «Он неустанно стремился к совершенству. Годы в ЦСКА сформировали меня как игрока и человека»
Бывший форвард сборной СССР и клубов НХЛ Александр Могильный был официально введен в Зал хоккейной славы в Торонто.
Экс-хоккеист не смог присутствовать на церемонии лично, но записал видеообращение.
В нем член «Тройного золотого клуба» (победитель Олимпиады и чемпионата мира, обладатель Кубка Стэнли) рассказал, что путь в Зал начался, когда главный тренер ЦСКА Виктор Тихонов пригласил его в команду.
«Эти годы сформировали меня как игрока и человека. Тренер Тихонов неустанно стремился к совершенству.
Он задал стандарт, к которому я шел на протяжении всей карьеры. Меня буквально вылепили гиганты хоккея», – сказал Могильный.
Напомним, что в 1989 году нападающий уехал в НХЛ, покинув расположение сборной СССР под руководством Тихонова после завершения чемпионата мира в Швеции.