Панарин после 6:3 с «Нэшвиллом»: «Приятно больше не слышать свист от болельщиков «Рейнджерс». Будто груз свалился с плеч»
Артемий Панарин рад, что болельщики «Рейнджерс» больше не освистывают команду.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин после победы над «Нэшвиллом» (6:3) заявил, что рад не слышать свист от болельщиков своей команды из-за неудовлетворительных результатов. Панарин в этом матче сделал дубль и стал 3-й звездой.
«Теперь мы наконец чувствуем уверенность. Будто тяжелый груз свалился с плеч. Приятно видеть радость наших болельщиков. Приятно, что наконец-то не слышим свист. Это отличное чувство», – сказал Артемий Панарин.
