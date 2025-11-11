Кросби о Канаде на Олимпиаде-2026: «Шанс сделать это снова, круто. Я не был уверен, что вернусь сюда. Молодые ребята ждут этого не меньше моего»

Сидни Кросби будет рад снова выступить на олимпийских играх.

Нападающий «Питтсбурга » и сборной Канады Сидни Кросби заявил, что будет счастлив снова выступить на Олимпиаде . Напомним, 38-летний канадец является двукратным олимпийским чемпионом (2010, 2014).

Олимпиада-2026 станет первым турниром с 2014 года, на котором выступят хоккеисты из НХЛ .

«Просто возможность снова пройти через это. После пары Олимпиад, которые мы пропустили, я не был уверен, вернемся ли мы вообще, или это займет годы. Были турниры, которые, казалось, вот-вот состоятся – и все срывалось в последний момент. Поэтому я старался не строить лишних ожиданий.

А теперь, когда мы точно знаем, что сыграем на ближайших двух Олимпиадах, – это круто. И ребята, которые еще не испытывали этого, – они ждали этого долго. Судя по разговорам, они ждут этого не меньше моего», – сказал Сидни Кросби.