Ананьина об отличиях женского хоккея: «Девчонки красятся на матчи: губки, реснички. Макияж виден даже под маской! Женщины эмоциональнее, мстительнее, не зря говорят про змеиное логово»

Бронзовый призер женского чемпионата мира в составе сборной России Екатерина Ананьина рассказала об отличиях женского хоккея от мужского.

– Какие существуют главные отличия женского хоккея от мужского?

– В мужском хоккее разрешены силовые приемы, такие красочные, когда парни чуть друг друга не убивают. У нас такого нельзя. Мне кажется, если бы нам такое разрешили, мы бы, девчонки, вообще поломали бы друг друга. Нам соперника можно слегка оттеснить, но не бить его. Женщины же более эмоциональны и более мстительны, как змеи. Не зря же говорят иногда, женский коллектив – это змеиное логово.



Также девчонки красятся на хоккейные матчи: губки, реснички. У некоторых макияж виден даже под маской! У нас также есть различия в форме. Мы же девочки, у нас есть грудь. Поэтому у нас ракушка – женская, более плоская. Кстати, бренд ССМ уже несколько лет выпускает женскую серию нагрудников. Раньше мы играли только в мужских нагрудниках. Это вызывало дискомфорт, не всегда они нас защищали, – сказала Ананьина.

