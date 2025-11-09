Ротенберг о победе молодежки: «Кубок Будущего – важный элемент системной работы по подготовке нового поколения российских хоккеистов. Вперед, Россия! 🇷🇺🙏❤️»

Роман Ротенберг высказался о победе России U20 на Кубке Будущего.

Первый вице-президент ФХР , главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг поздравил молодежную сборную России с победой на Кубке Будущего.

Российская команда обыграла молодежную сборную Беларуси в финальном матче со счетом 4:0 и выиграла Кубок Будущего . Третье место на турнире заняла юниорская сборная России (U18).

«В Санкт-Петербурге завершился международный турнир Кубок Будущего. Поздравляю молодежную сборную России с уверенной победой!

Четыре игровых дня, серьезная конкуренция и настоящая спортивная борьба. Каждая из команд показала характер, дисциплину и высокий уровень мастерства.

Этот турнир – важный этап подготовки и развития молодых хоккеистов. Многие ребята уже имеют опыт выступления за сборные разных возрастов, и участие в таких соревнованиях помогает им расти дальше, укреплять лидерские качества и понимать, что значит представлять страну на международной арене, выходить на лед под флагом России и нести ответственность за результат.

Хочу поблагодарить всех, без кого этот турнир бы не состоялся:

– Группу компаний «РОЛЬФ» – за помощь в организации турнира и всестороннюю поддержку;

– Хоккейные клубы за то, что отпускаете ведущих молодых игроков в сборную. Это вклад в их развитие, в их будущее. Международная практика и игры за сборную России – важнейшая часть роста молодых спортсменов;

– «Матч ТВ » – за качественную трансляцию и показ турнира на федеральном уровне. Благодаря вам сотни тысяч болельщиков смогли увидеть игру и поддержать ребят;

– Спортивный комплекс «Юбилейный» – за теплый прием, отличные условия и атмосферу настоящего праздника хоккея;

– Болельщикам – за вашу энергию и поддержку с трибун. Для игроков это огромная мотивация.

Кубок Будущего – это не просто спортивное соревнование, а важный элемент системной работы по подготовке нового поколения российских хоккеистов. Вперед, Россия! 🇷🇺🙏❤️», – написал Ротенберг.