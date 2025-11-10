Роман Ротенберг: «Работаем без остановок ради будущего хоккея. Форум «Россия – спортивная держава» стал важной площадкой для обсуждения вопросов развития спорта»

Роман Ротенберг: работаем без остановок ради будущего хоккея.

Вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг оценил итоги форума «Россия – спортивная держава», который проходил с 5 по 7 ноября.

«Форум «Россия – спортивная держава» в Самаре стал важной рабочей площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития спорта в стране.

В рамках форума прошли продуктивные встречи и сессии, направленные на укрепление партнерских взаимодействий, продвижение инициатив, а также поиск новых возможностей и решений.

Работаем без остановок ради будущего хоккея! 🇷🇺💪» – написал Ротенберг.

Ротенберг о победе молодежки: «Кубок Будущего – важный элемент системной работы по подготовке нового поколения российских хоккеистов. Вперед, Россия! 🇷🇺🙏❤️»