Пашков о Самсонове в «Сочи»: «В КХЛ ему будет тяжело. Напрасно он эмоционально расплескивается и дает резкие интервью. Уйдет эффект новизны – и начнется рутина»
Александр Пашков считает, что Илье Самсонову будет тяжело в КХЛ.
В 4 матчах за «Сочи» в Фонбет Чемпионате КХЛ 28-летний экс-вратарь клубов НХЛ отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 3,00.
«Вообще Самсонову будет тяжело в КХЛ. Пока он эмоционально расплескивается, дает резкие интервью, отвечает на очень спорные и обидные комментарии критиков, что, на мой взгляд, напрасно.
Сейчас уйдет эффект новизны – и начнется рутина, да еще в южном Сочи. Да, дебют Самсонова вызывает оптимизм. Но давайте посмотрим, что будет дальше», – сказал олимпийский чемпион.
Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку – нас там поливают, вернулись сюда – то же самое. Я не читаю»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
