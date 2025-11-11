Пашков о Самсонове в «Сочи»: «В КХЛ ему будет тяжело. Напрасно он эмоционально расплескивается и дает резкие интервью. Уйдет эффект новизны – и начнется рутина»

Александр Пашков считает, что Илье Самсонову будет тяжело в КХЛ.

В 4 матчах за «Сочи » в Фонбет Чемпионате КХЛ 28-летний экс-вратарь клубов НХЛ отразил 91,5% бросков при коэффициенте надежности 3,00.

«Вообще Самсонову будет тяжело в КХЛ. Пока он эмоционально расплескивается, дает резкие интервью, отвечает на очень спорные и обидные комментарии критиков, что, на мой взгляд, напрасно.

Сейчас уйдет эффект новизны – и начнется рутина, да еще в южном Сочи. Да, дебют Самсонова вызывает оптимизм. Но давайте посмотрим, что будет дальше», – сказал олимпийский чемпион.

Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку – нас там поливают, вернулись сюда – то же самое. Я не читаю»