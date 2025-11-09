Илья Самсонов: «СКА – это просто три буквы для меня. «Сочи» настраивается на каждого соперника и будет в плей-офф, я уверен»

Илья Самсонов: СКА для меня – просто три буквы.

Вратарь «Сочи» Илья Самсонов заявил, что хочет помочь клубу выйти в Кубок Гагарина. Сейчас команда идет последней в сводной таблице FONBET чемпионата КХЛ, набрав 14 очков за 21 игру.

«Я уверен, что «Сочи » будет в плей‑офф. Можете смеяться над моим ответом, но это так. Я настроен на то, чтобы вывести эту команду в восьмерку на Западе. Поэтому и подписал здесь контракт. Я приехал сюда не ради денег – у меня спортивный интерес.

Выше нас ЦСКА и СКА? Ну и что? Я даже не смотрю в таблицу. Тот же СКА для меня – просто три буквы. Мы настраиваемся на каждого соперника, хотим побеждать в каждом матче.

Со мной в составе «Сочи» набрал 67% очков – четыре из шести. Мы хотим быть в плей‑офф, и я сделаю все для этого, – сказал Самсонов.

Самсонов об Овечкине: «У нас дружат семьи – дядя Саша сделал все для меня, когда я обживался в Вашингтоне. 900 голов в НХЛ – это просто космос, невероятно»