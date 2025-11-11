Привалов из ЦСКА – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии The Athletic. У 16-летнего вингера 17 голов в 17 матчах МХЛ
16-летний нападающий системы ЦСКА Назар Привалов занял второе место в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии журналиста The Athletic Кори Пронмана.
Привалов (193 см, 93 кг) набрал 24 (17+7) очка в 17 матчах за «Красную Армию» в Olimpbet МХЛ и делит звание лучшего снайпера лиги.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Алексис Джозеф, центрфорвард, «Сент-Джон» (QMJHL);
2. Назар Привалов, левый вингер, «Красная Армия» (МХЛ);
3. Лэндон Дюпон, защитник, «Эверетт» (WHL);
4. Сэмми Нельсон, центрфорвард, U.S. NTDP (USHL);
5. Дима Жилкин, правый вингер, «Сагино» (OHL);
6. Картер Мейер, центрфорвард, U.S. NTDP (USHL);
7. Диего Гутьеррес, защитник, U.S. NTDP (USHL);
8. Брок Криппс, защитник, «Принс Альберт» (WHL);
9. Джона Нойеншвандер, центрфорвард, «Биль» (чемпионат Швейцарии);
10. Брок Инглэнд, левый вингер, «Сиэтл» (WHL).
