  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Привалов из ЦСКА – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии The Athletic. У 16-летнего вингера 17 голов в 17 матчах МХЛ
12

Привалов из ЦСКА – 2-й в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии The Athletic. У 16-летнего вингера 17 голов в 17 матчах МХЛ

Назар Привалов из ЦСКА стал вторым в рейтинге драфта НХЛ-2027 от The Athletic.

16-летний нападающий системы ЦСКА Назар Привалов занял второе место в рейтинге драфта НХЛ-2027 по версии журналиста The Athletic Кори Пронмана.

Привалов (193 см, 93 кг) набрал 24 (17+7) очка в 17 матчах за «Красную Армию» в Olimpbet МХЛ и делит звание лучшего снайпера лиги.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Алексис Джозеф, центрфорвард, «Сент-Джон» (QMJHL);

2. Назар Привалов, левый вингер, «Красная Армия» (МХЛ);

3. Лэндон Дюпон, защитник, «Эверетт» (WHL);

4. Сэмми Нельсон, центрфорвард, U.S. NTDP (USHL);

5. Дима Жилкин, правый вингер, «Сагино» (OHL);

6. Картер Мейер, центрфорвард, U.S. NTDP (USHL);

7. Диего Гутьеррес, защитник, U.S. NTDP (USHL);

8. Брок Криппс, защитник, «Принс Альберт» (WHL);

9. Джона Нойеншвандер, центрфорвард, «Биль» (чемпионат Швейцарии);

10. Брок Инглэнд, левый вингер, «Сиэтл» (WHL).

«Монреаль» обложился талантами, у «Тампы» и «Флориды» – все плохо. Рейтинг фарм-систем НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
logoКрасная Армия
logoСент-Джон
logoЭверетт
USHL
Принс Альберт
logoСиэтл
logoЗападная хоккейная лига
Драфт НХЛ
logoБиль
Сагино
logoМХЛ
logoКХЛ
logoЦСКА
logoюниорская лига Онтарио
Квебек
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Выбранный в 1-м раунде драфта-2025 Андреянов: «Об НХЛ даже не думаю пока. У меня контракт с ЦСКА на 5 лет»
7 ноября, 21:18
17-летний форвард «Красной Армии» Овчаров продолжит карьеру в Канаде. Он перешел в «Квебек Рэмпартс» из QMJHL
25 августа, 03:15
Шуравин – лучший проспект «Флориды» по версии сайта НХЛ. У защитника ЦСКА 44 матча в МХЛ и полезность «плюс 29» в прошлом сезоне
12 августа, 06:45
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Монреаль» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
сегодня, 14:00
Морозов о 3+7 у Овечкина в 15 матчах: «Разойдется и проведет такой же результативный сезон, как и предыдущий, думаю. У него бывают непростые старты»
14 минут назад
Ларионов-младший о своей результативности: «Набрал бы ноль очков в следующих 10 матчах с удовольствием, если бы СКА одержал 10 побед»
38 минут назад
Дронов о дисквалификации на 5 игр за толчок судьи: «Многовато выписали, злого умысла у меня не было. Надеюсь, на ошибки судей тоже укажут, хотелось, чтобы спросили мою точку зрения»
52 минуты назад
Агент Шабанова о травме игрока: «Повреждение ребер, заживает небыстро. Максим присоединится к основной группе в конце недели, думаю»
сегодня, 14:57
Александр Могильный: «Кубок Стэнли с «Нью-Джерси» стал воплощением того, что символизирует хоккей – командная работа, самопожертвование и непоколебимая вера»
сегодня, 14:43
Гендиректор ФХР о недопуске России на Турнир четырех наций: «Шведы и финны сказали, что не будут играть с нашими ребятами»
сегодня, 14:28
Фетисов о Могильном в Зале славы: «Выдающийся хоккеист – русская удаль, мастерство и скорость. Забил 76 голов за 77 игр в регулярке НХЛ – к этому мало кто подберется»
сегодня, 14:02
Тамбиев об ошибках игроков «Адмирала»: «Разжевываем ребятам информацию и кладем ее им в рот. Давить нельзя – это живые люди»
сегодня, 13:36
Бабаев о шансах Кузнецова вернуться в состав «Металлурга»: «Это решать тренеру. Я ничему не удивлюсь»
сегодня, 12:54
Ко всем новостям
Последние новости
Агент Квартальнов о возвращении Кравцова в КХЛ: «В Америке из-за таких ситуаций думают, что россияне нестабильны. Это портит репутацию, клубы в НХЛ отказываются драфтовать наших»
24 минуты назад
Бутман исполнил гимн России перед матчем «Амур» – «Трактор» в джерси хабаровского клуба
сегодня, 15:11Фото
Артем Дзюба: «900 голов Овечкина в НХЛ – это круто. Он умница»
сегодня, 14:14
Гру о 2:1 с «Амуром»: «Это 4-й день «Трактора» на дальневосточном выезде. Рады результату, учитывая непростое расписание»
сегодня, 13:47
Заварухин о 2:4 с «Адмиралом»: «Хорошо начали матч, но «Автомобилист» не воспользовался шансами. Дальше соперник наказал нас за провалы»
сегодня, 13:24
Тренер «Амура» Андриевский об 1:2 с «Трактором»: «Одна ошибка все решила. Ничего страшного – ребята стараются, есть хорошее движение и эмоции»
сегодня, 12:41
Жамнов о травмах в «Спартаке»: «Порядин и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. В матче с «Локомотивом» не стоит их ожидать»
сегодня, 11:32
Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы. У форварда «Эдмонтона» 5+11 в 16 матчах сезона
сегодня, 10:07
Демченко про слухи о пропуске игры Кубка Гагарина-2025 из-за дня рождения отца: «Знаю, кто это заказал. Человек работает в «Тракторе», имеет бизнес, а такой дичью занимается»
сегодня, 09:01
Буцаев о 10-м поражении «Сибири» подряд: «Каждый должен спросить у себя: «Чего мы хотим и для чего здесь собрались?»
сегодня, 08:46