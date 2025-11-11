«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд в КХЛ – 2:4 с «Адмиралом»
«Адмирал» обыграл «Автомобилист» в матче FONBET КХЛ.
Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Автомобилистом» проходил во Владивостоке и завершился победой хозяев (4:2).
Защитник Либор Шулак набрал 3 (0+3) очка, нападающий Даниил Гутик отметился 2 (1+1) результативными действиями.
«Адмирал» одержал вторую победу в трех последних матчах и занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 20 очков за 23 игры.
«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и остался на четвертой строчке турнирной таблицы Востока, имея в активе 27 очков после 31 матча.
16 ноября «Адмирал» в гостях сыграет с «Амуром», «Автомобилист» в тот же день на выезде встретится с «Трактором».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
