«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд в КХЛ – 2:4 с «Адмиралом»

«Адмирал» обыграл «Автомобилист» в матче FONBET КХЛ.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Адмиралом » и «Автомобилистом » проходил во Владивостоке и завершился победой хозяев (4:2).

Защитник Либор Шулак набрал 3 (0+3) очка, нападающий Даниил Гутик отметился 2 (1+1) результативными действиями.

«Адмирал» одержал вторую победу в трех последних матчах и занимает десятое место в Восточной конференции, набрав 20 очков за 23 игры.

«Автомобилист» потерпел четвертое поражение подряд и остался на четвертой строчке турнирной таблицы Востока, имея в активе 27 очков после 31 матча.

16 ноября «Адмирал» в гостях сыграет с «Амуром», «Автомобилист» в тот же день на выезде встретится с «Трактором».