Жамнов о травмах в «Спартаке»: «Порядин и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. В матче с «Локомотивом» не стоит их ожидать»

Алексей Жамнов оценил состояние Павла Порядина и Германа Рубцова.

Главный тренер «Спартака » Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с травмами в клубе. Павел Порядин не играет с 21 октября, Герман Рубцов – с 26 октября.

– Порядин через день‑два уже приступит к тренировкам в общей группе. Он и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. Дальше будем отталкиваться по физическому состоянию.

Думаю, до конца недели они будут в общей группе. С «Локомотивом» не стоит их ожидать.

– Есть ли информация по Морозову?

– Когда у меня будет полная информация, тогда я отвечу на все ваши вопросы. Пока у меня ее нет, – сказал Жамнов.

