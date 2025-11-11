Жамнов о травмах в «Спартаке»: «Порядин и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. В матче с «Локомотивом» не стоит их ожидать»
Алексей Жамнов оценил состояние Павла Порядина и Германа Рубцова.
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал ситуацию с травмами в клубе. Павел Порядин не играет с 21 октября, Герман Рубцов – с 26 октября.
– Порядин через день‑два уже приступит к тренировкам в общей группе. Он и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. Дальше будем отталкиваться по физическому состоянию.
Думаю, до конца недели они будут в общей группе. С «Локомотивом» не стоит их ожидать.
– Есть ли информация по Морозову?
– Когда у меня будет полная информация, тогда я отвечу на все ваши вопросы. Пока у меня ее нет, – сказал Жамнов.
Жамнов о 6:3 с «Сибирью»: «Мы сами создали ошибки, которые привели к голам в наши ворота. Чуть подкорректировали моменты в рекламной паузе, это сработало»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости