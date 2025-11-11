«Трактор» победил «Амур» в овертайме – 2:1. У Кравцова гол и передача в 1-й игре после возвращения в КХЛ

«Трактор» обыграл «Амур» в матче FONBET КХЛ.

Матч FONBET чемпионата КХЛ между «Амуром » и «Трактором » проходил в Хабаровске и завершился победой гостей в овертайме (2:1).

Форвард Виталий Кравцов набрал 2 (1+1) очка в первой игре после возвращения в челябинский клуб. Победную шайбу забросил Григорий Дронов .

«Трактор» одержал четвертую победу в пяти последних матчах и занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 31 очко за 26 игр.

«Амур» остался на седьмой строчке турнирной таблицы Востока, имея в активе 24 очка после 25 матчей.

13 ноября «Трактор» в гостях сыграет с «Авангардом », «Амур» проведет домашний матч с «Адмиралом » 16 ноября.