Уолмэн с 2+1, Лафреньер с 1+2 и Маршанд с 1+1 – звезды дня в НХЛ

Джейк Уолмэн, Алексис Лафреньер и Брэд Маршанд – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.

Третья звезда – форвард «Флориды» Брэд Маршанд с 2 (1+1) очками в матче с «Вегасом» (3:2). Нападающему осталось набрать 2 балла для достижения отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах.

Вторая звезда – форвард «Рейнджерс » Алексис Лафреньер с 3 (1+2) очками в матче с «Нэшвиллом» (6:3).

Первая звезда – защитник «Эдмонтона » Джейк Уолмэн с 3 (2+1) очками в матче с «Коламбусом» (5:4 ОТ). Его гол в меньшинстве на 60-й минуте позволил «Ойлерс» перевести игру в овертайм.