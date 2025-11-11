Уолмэн с 2+1, Лафреньер с 1+2 и Маршанд с 1+1 – звезды дня в НХЛ
Джейк Уолмэн, Алексис Лафреньер и Брэд Маршанд – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в лиге.
Третья звезда – форвард «Флориды» Брэд Маршанд с 2 (1+1) очками в матче с «Вегасом» (3:2). Нападающему осталось набрать 2 балла для достижения отметки 1000 очков в регулярных чемпионатах.
Вторая звезда – форвард «Рейнджерс» Алексис Лафреньер с 3 (1+2) очками в матче с «Нэшвиллом» (6:3).
Первая звезда – защитник «Эдмонтона» Джейк Уолмэн с 3 (2+1) очками в матче с «Коламбусом» (5:4 ОТ). Его гол в меньшинстве на 60-й минуте позволил «Ойлерс» перевести игру в овертайм.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости