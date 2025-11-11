Буцаев о 10-м поражении «Сибири» подряд: «Каждый должен спросить у себя: «Чего мы хотим и для чего здесь собрались?»

Вячеслав Буцаев прокомментировал серию поражений «Сибири».

Главный тренер «Сибири » Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение команды от «Спартака » (3:6). Новосибирцы проиграли 10 матчей подряд в FONBET КХЛ.

– Законы хоккея никто не отменял. Если ты проигрываешь борьбу, недостаточно бросаешь по воротам, допускаешь ошибки в средней зоне, позволяешь много сопернику, тяжело рассчитывать на успех.

По сравнению с прошлой игрой мы забросили на три шайбы больше, но этого оказалось недостаточно, чтобы удержать счет. Причины нам понятны, мы должны каждый у себя спросить: «Чего мы хотим? Что мы преследуем и для чего мы здесь собрались?»

– Насколько сказывается отсутствие Широкова на игре команды?

– Любая потеря в составе отражается на команде. Но есть молодые игроки, которым дается шанс. Но молодежь будет нестабильной, и этот путь они должны пройти.

Молодежь должна научиться тому, что в КХЛ другая ответственность. Нельзя действовать без контакта. С середины второго периода соперник был намного агрессивнее. Он нам показал, как надо играть.

Пока в нюансах мы уступаем, и будет такой результат. Нам не хватает мощи и «физики», чтобы ровно действовать все 60 минут, – сказал Буцаев .

Буцаев о слухах, что в «Сибири» нельзя пить воду на тренировках и брать иконы в раздевалку: «Бред. Давайте еще про магнитные бури, полнолуние скажем. Есть вода, есть общая икона – фанаты подарили»