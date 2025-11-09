Самсонов об Овечкине: «У нас дружат семьи – дядя Саша сделал все для меня, когда я обживался в Вашингтоне. 900 голов в НХЛ – это просто космос, невероятно»

Илья Самсонов заявил, что дружит семьями с Александром Овечкиным.

Голкипер «Сочи » Илья Самсонов оценил достижения Александра Овечкина в НХЛ. Они вместе играли за «Вашингтон » с 2019 по 2022 год.

«То, что я стал 177‑м голкипером, которому забил Овечкин – не скажу, что прям очень рад попаданию в такой клуб. С другой стороны, дядя Саша сделал все для меня, когда я приехал в НХЛ, когда обживался в Вашингтоне. Он мне очень помог, у нас дружат семьи.

То, что Овечкин забил 900 голов за карьеру в НХЛ, это просто космос. Невероятно! Даже описать не могу, насколько крутое достижение. Я помню тот момент, когда Саша мне забивал. Это был вообще хет‑трик, и третья шайба в пустые ворота. После матча мы пообщались, обнялись.

Было бы здорово, чтобы Овечкин дарил по «Ролексу» каждому голкиперу, которому он забивал? Да, конечно. Пусть каждый, кто мне забил, подарит по «Ролексу» – я бы тогда мог их собрать целое ведро», – сказал Самсонов .

Илья Самсонов: «Сделать с Кузнецовым ютуб-шоу было бы здорово. Овечкин и Орлов стали бы первыми гостями, спросил бы: «Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?»