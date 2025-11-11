Хара во время введения в Зал хоккейной славы сказал, что его вдохновляли Джордан, Лэнс Армстронг и Лидстрем. Никлас представил Здено на церемонии

Здено Хару вдохновляли Майкл Джордан, Лэнс Армстронг и Никлас Лидстрем.

Бывший капитан «Бостона » Здено Хара был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.

На церемонии словацкого хоккеиста представил Никлас Лидстрем – четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта » и семикратный обладатель «Норрис Трофи» (приза лучшему защитнику НХЛ ).

«Мне очень повезло, что я смог наблюдать за Майклом Джорданом и Лэнсом Армстронгом. Эти парни меня очень вдохновляли.

Если же говорить о хоккеисте, который меня вдохновлял, то это Ник Лидстрем. Я понимал, что являюсь совершенно другим игроком, но всегда стремился использовать его навыки в своей игре.

Спасибо, что ты здесь», – сказал Хара в своей речи.

Здено провел в регулярках НХЛ 1680 матчей (рекорд для защитников) за «Айлендерс», «Оттаву», «Бостон» и «Вашингтон». Он набрал 680 (209+471) очков.

В 2009 году словак стал обладателем «Норрис Трофи», а в 2011 году выиграл Кубок Стэнли вместе с «Брюинс».