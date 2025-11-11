Хоккеистка Ананьина: «Никогда не собиралась варить борщи. У спорта нет гендера. В моей юности все считали, что женщина должна заниматься детьми и кухней»

Хоккеистка Екатерина Ананьина: никогда не собиралась варить борщи.

Бронзовый призер женского чемпионата мира в составе сборной России Екатерина Ананьина поделилась мнением о стереотипах в женском хоккее.

– С какими стереотипами вы сталкивались, как женщина, которая занимается «мужским видом спорта»?

– В детстве, когда я начала заниматься спортом, это были 90-е годы, женский хоккей был в диковинку. Женский хоккей сейчас набирает популярность, и уже нет той реакции, которая была раньше.

Раньше, в моей юности, все считали, что женщина должна заниматься детьми и кухней, а не «мужскими видами спорта». Хотя у спорта нет гендера! Я никогда не собиралась варить борщи!

Сейчас такого сексистского отношения остался маленький процент. Хоккей – это модно и круто! Как можно больше девочек занимается этим спортом.

– Несмотря на все предрассудки и осуждения окружающих, что мотивировало вас продолжать тренировки?

– Все зависит от самого человека, от его и врожденных, и приобретенных качеств. Я всегда была такая целеустремленная белая ворона. Я плевала на всех, плевала на общественное мнение.

Родители сначала с недоумением относились к моему увлечению, а потом все поменялось. Все поменялось, и я выросла нормальным, хорошим человеком со своими целями, убеждениями.

Меня воспитал хоккей. И я всем советую вообще никого не слушать. Никого. Даже порой родителей. Родители иногда не знают явной страсти ребенка к чему-то. Они могут не понимать вас, ваших увлечений, но со временем они примут вас. Ведь любят, – сказала Ананьина.

