Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы. У форварда «Эдмонтона» 5+11 в 16 матчах сезона
Райан Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы.
Нападающий «Эдмонтона» Райан Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы. Характер повреждения не раскрывается.
32-летний форвард не участвовал в тренировке накануне матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:4 ОТ) и позднее пропустил игру.
В текущем сезоне Нюджент-Хопкинс провел 16 матчей и набрал 16 (5+11) очков при полезности «минус 11».
«Эдмонтон» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Коламбус» (5:4 ОТ после 2:4 к 54-й минуте). Макдэвид и Уолмэн сделали дубли, Рословик забил в овертайме
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Oilers Daily
