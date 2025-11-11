Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы. У форварда «Эдмонтона» 5+11 в 16 матчах сезона

Райан Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы.

Нападающий «Эдмонтона » Райан Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы. Характер повреждения не раскрывается.

32-летний форвард не участвовал в тренировке накануне матча регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом » (5:4 ОТ) и позднее пропустил игру.

В текущем сезоне Нюджент-Хопкинс провел 16 матчей и набрал 16 (5+11) очков при полезности «минус 11».

«Эдмонтон» прервал серию из 3 поражений, обыграв «Коламбус» (5:4 ОТ после 2:4 к 54-й минуте). Макдэвид и Уолмэн сделали дубли, Рословик забил в овертайме