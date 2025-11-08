Илья Самсонов: «Сделать с Кузнецовым ютуб-шоу было бы здорово. Овечкин и Орлов стали бы первыми гостями, спросил бы: «Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?»

Илья Самсонов хотел бы сделать ютуб-шоу с Евгением Кузнецовым.

Голкипер «Сочи » Илья Самсонов хотел бы сделать ютуб-шоу с Евгением Кузнецовым. Они играли за «Вашингтон » с 2019 по 2022 год.

«Было бы здорово, если бы мы с Кузнецовым вдвоем сделали свое ютуб‑шоу, где были бы ведущими. Это был бы угар! Первыми гостями стали бы Овечкин и Орлов . Причем Орлова мы бы сделали соведущим.

Я бы спросил у Овечкина: «Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?» Причем не скажу, что он много пива пьет. Ну так, пару банок. Для его 110 кг это нормально.

Но все равно, я бы Овечкину такой вопрос задал», – сказал Самсонов.

Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку – нас там поливают, вернулись сюда – то же самое. Я не читаю»