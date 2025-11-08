  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Илья Самсонов: «Сделать с Кузнецовым ютуб-шоу было бы здорово. Овечкин и Орлов стали бы первыми гостями, спросил бы: «Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?»
6

Илья Самсонов: «Сделать с Кузнецовым ютуб-шоу было бы здорово. Овечкин и Орлов стали бы первыми гостями, спросил бы: «Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?»

Илья Самсонов хотел бы сделать ютуб-шоу с Евгением Кузнецовым.

Голкипер «Сочи» Илья Самсонов хотел бы сделать ютуб-шоу с Евгением Кузнецовым. Они играли за «Вашингтон» с 2019 по 2022 год.

«Было бы здорово, если бы мы с Кузнецовым вдвоем сделали свое ютуб‑шоу, где были бы ведущими. Это был бы угар! Первыми гостями стали бы Овечкин и Орлов. Причем Орлова мы бы сделали соведущим.

Я бы спросил у Овечкина: «Дядя Саша, как тебе удается столько пива за раз выпивать?» Причем не скажу, что он много пива пьет. Ну так, пару банок. Для его 110 кг это нормально.

Но все равно, я бы Овечкину такой вопрос задал», – сказал Самсонов.

Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку – нас там поливают, вернулись сюда – то же самое. Я не читаю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoВашингтон
logoИлья Самсонов
logoАлександр Овечкин
logoСочи
logoМеталлург Мг
logoЕвгений Кузнецов
logoНХЛ
logoКХЛ
logoДмитрий Орлов
logoСан-Хосе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку – нас там поливают, вернулись сюда – то же самое. Я не читаю»
сегодня, 13:16
Разин про Самсонова: «Ему лучше в «Сочи». Они с Кузнецовым друзья, разделили их, чтобы не зависали вдвоем. Не дай бог он сдохнет прям на игре, скажут, что я перетренировал»
3 ноября, 16:27
Андрей Николишин: «Самсонов – #########. У него проблемы с дисциплиной, это его репутация. В НХЛ он никому не нужен, в КХЛ многие не захотели сотрудничать»
3 ноября, 15:40
Главные новости
Роман Ротенберг: «В сборной России U18 очень сильные игроки, у них высокий уровень. Эти ребята станут новыми Капризовыми, Овечкиными, Малкиными, возможно»
26 минут назад
Плющев о Кузнецове: «Прежде чем брать игрока в его состоянии, «Металлургу» нужно было все взвесить и обдумать. У Евгения поначалу должны были быть трудности, это очевидно»
43 минуты назад
КХЛ. «Локомотив» принимает «Ак Барс», ЦСКА играет с «Сибирью», «Шанхай» – с «Северсталью», «Динамо» Москва встретится с СКА
57 минут назадLive
НХЛ. «Питтсбург» в гостях у «Нью-Джерси», «Рейнджерс» против «Айлендерс», «Тампа» примет «Вашингтон», «Вегас» сыграет с «Анахаймом», «Эдмонтон» – с «Колорадо»
сегодня, 14:55
Сушинский о Fan ID: «Не понимаю, почему для кого-то проблема его сделать? Зашел на «Госуслуги», нажал кнопку – все»
сегодня, 14:42
Фетисов о недопуске фанатов «Шанхая» в Ледовый из-за иероглифов на свитерах: «Клуб хотят раскрутить, я бы не раздувал историю. Любую надпись можно перевести через телефон»
сегодня, 13:58
СКА заплатит «Трактору» 25 млн рублей за обмен Смирнова на Дюбе (Артур Хайруллин)
сегодня, 13:47
Илья Самсонов: «Пресса хреначит меня и Кузнецова. Приехали в Америку – нас там поливают, вернулись сюда – то же самое. Я не читаю»
сегодня, 13:16
«Трактор» обменял Дюбе в СКА на Смирнова
сегодня, 13:02
«Сочи» заплатил «Металлургу» 1000 рублей за права на Самсонова (Артур Хайруллин)
сегодня, 12:38
Ко всем новостям
Последние новости
«Русские перцы» и команда сухопутных сил ВС Ирана сыграли в матче открытия чемпионата исламской республики – 1:3. Российский клуб был создан в 2023-м
11 минут назад
«Торонто» отстранил Кемпфа без сохранения зарплаты. Форвард с зарплатой 2,4 млн долларов отказался играть в АХЛ (Sportsnet)
59 минут назад
Россия U20 выиграла Кубок Будущего «3 на 3». В финале обыграли Беларусь U20 – 6:1
сегодня, 14:15
Сурин о «Нэшвилле»: «Меня ждут, но нужно нарастить массу и много над чем работать. Радулов постоянно напоминает, что в НХЛ игроки сильнее, а борьба – жестче»
сегодня, 13:32
Марек о вратарях «Эдмонтона»: «Я бы присмотрелся к Саросу. У него длинный и дорогой контракт, но «Ойлерс» не надо думать, что будет через много лет»
сегодня, 12:54
«Каролина» поместила Гостисбеера в список травмированных. У защитника 7 очков и полезность «+8» за 6 матчей в этом сезоне
сегодня, 12:29
Березовский и Николишин открыли матч «Динамо» – «Акрон» символическим розыгрышем мяча
сегодня, 11:32Фото
«Амур» заплатит Рыкову 7 млн рублей за этот сезон (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:05
18-летний Миса из «Сан-Хосе» выбыл на несколько недель из-за травмы. Второй номер драфта-2025 набрал 3 очка за 7 игр в НХЛ
сегодня, 10:38
Жаровский о Кубке Будущего: «Хотелось бы зарубиться с Канадой и США, но возможности пока нет. Спасибо, что есть Беларусь и Казахстан»
сегодня, 09:47