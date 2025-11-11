  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демченко про слухи о пропуске игры Кубка Гагарина-2025 из-за дня рождения отца: «Знаю, кто это заказал. Человек работает в «Тракторе», имеет бизнес, а такой дичью занимается»
0

Демченко про слухи о пропуске игры Кубка Гагарина-2025 из-за дня рождения отца: «Знаю, кто это заказал. Человек работает в «Тракторе», имеет бизнес, а такой дичью занимается»

Василий Демченко ответил на слухи о пропуске игры из-за дня рождения отца.

Вратарь минского «Динамо» Василий Демченко прокомментировал слух, что он пропустил пятый матч серии второго раунда Кубка Гагарина-2025 с «Трактором» (1:3, 1-4) из-за дня рождения отца.

Демченко является воспитанником челябинского хоккея. Он провел за «Трактор» 210 матчей в FONBET КХЛ с учетом плей-офф.

– Во время серии плей-офф с «Трактором» СМИ написали, что Вася не сыграл в пятом матче в Челябинске, потому что поехал праздновать день рождения отца…

– Я знаю, кто это заказал. Можем озвучить. Есть человек, который работает в «Тракторе», у него есть рестораны в Челябинске. И он сделал заказ, чтобы надавить на меня. Это очень низко. Человек, который имеет бизнес, такой дичью занимается. Просто детский сад.

– А в каком смысле – на тебя надавить? Ты же взрослый профессиональный игрок.

– Не знаю. Игра – игрой, а репутацию подпортило.

– Как ты узнал, что это был заказ?

– Есть источники. Я думал про другого человека, журналиста. А летом узнал, кто конкретно это заказал и у кого. Позор. Папа тоже понимал, что это вброс.

– У кого-то обида на тебя.

– Да не обида, это просто маразм. Взрослые люди занимаются таким, – сказал Василий Демченко.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ютуб-канал «Хоккейная варка»
logoВасилий Демченко
logoКХЛ
logoТрактор
logoДинамо Минск
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мышкин о вратарях-легионерах в КХЛ: «Мартин и Доминге оказались в клубе Миски, на очереди Дриджер, подозреваю. Работать по броску – примитив, уровень «Макдональдса»
8 ноября, 07:22
Квартальнов о 2:0 с ЦСКА: «Демченко дал «Динамо» Минск шанс победить. Хороший раздражитель был сегодня, ребята отнеслись к сопернику серьезно»
3 ноября, 20:14
Главные новости
Бабаев о шансах Кузнецова вернуться в состав «Металлурга»: «Это решать тренеру. Я ничему не удивлюсь»
7 минут назад
Дегтярев поздравил Могильного с введением в Зал славы: «В 2023-м назначил его почетным президентом «Амура». Мы вместе развивали хоккей на Дальнем Востоке»
33 минуты назад
Хоккеистка Ананьина: «Никогда не собиралась варить борщи. У спорта нет гендера. В моей юности все считали, что женщина должна заниматься детьми и кухней»
47 минут назад
«Автомобилист» проиграл 4-й матч подряд в КХЛ – 2:4 с «Адмиралом»
сегодня, 11:59
КХЛ. «Автомобилист» уступил «Адмиралу», «Трактор» победил «Амур» в овертайме
сегодня, 11:52
«Трактор» победил «Амур» в овертайме – 2:1. У Кравцова гол и передача в 1-й игре после возвращения в КХЛ
сегодня, 11:42
Дмитрий Ерыкалов: «Кравцов в «Тракторе» – это история хотелок губернатора. Можно было заткнуть проблемные места в обороне, но такая в Челябинске иерархия»
сегодня, 11:22
Шулак побил рекорд «Адмирала» по очкам в КХЛ – 126. Чешский защитник превзошел Горшкова
сегодня, 11:10
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Каролины», «Монреаль» сыграет с «Лос-Анджелесом», «Миннесота» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» против «Анахайма»
сегодня, 10:58
Пашков о вратарях-легионерах в КХЛ: «Приехали деньги зарабатывать, а не побеждать. Оказались не готовы – здесь площадки побольше и хоккей менее бросковый»
сегодня, 10:45
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Амура» Андриевский об 1:2 с «Трактором»: «Одна ошибка все решила. Ничего страшного – ребята стараются, есть хорошее движение и эмоции»
20 минут назад
Жамнов о травмах в «Спартаке»: «Порядин и Рубцов тренируются по индивидуальной программе. В матче с «Локомотивом» не стоит их ожидать»
сегодня, 11:32
Нюджент-Хопкинс пропустит минимум неделю из-за травмы. У форварда «Эдмонтона» 5+11 в 16 матчах сезона
сегодня, 10:07
Буцаев о 10-м поражении «Сибири» подряд: «Каждый должен спросить у себя: «Чего мы хотим и для чего здесь собрались?»
сегодня, 08:46
Первый россиянин, кто выиграл Кубок Стэнли. Знаете, кто это?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Хара во время введения в Зал хоккейной славы сказал, что его вдохновляли Джордан, Лэнс Армстронг и Лидстрем. Никлас представил Здено на церемонии
сегодня, 07:55
Пашков о Самсонове в «Сочи»: «В КХЛ ему будет тяжело. Напрасно он эмоционально расплескивается и дает резкие интервью. Уйдет эффект новизны – и начнется рутина»
сегодня, 07:40
Уолмэн с 2+1, Лафреньер с 1+2 и Маршанд с 1+1 – звезды дня в НХЛ
сегодня, 06:56
Барбашев забросил 7-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой» и стал 3-й звездой. У него 16 очков в 15 играх
сегодня, 06:45Видео
Марченко продлил серию игр с очками до 8 – 0+1 с «Эдмонтоном». У него 17 баллов и «+9» в 15 играх в сезоне
сегодня, 05:20Видео