Щитов о последнем месте «Сибири» на Востоке: «Крест на сезоне ставить нельзя. Буцаеву нужно время, он должен сделать команду. Об уходе Бека и Мерфи думать не стоит»

Никита Щитов: «Сибири» нельзя ставить крест на сезоне.

Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов считает, что «Сибирь» может выправить положение и побороться за выход в плей-офф. Команда Вячеслава Буцаева потерпела 10 поражений подряд в FONBET Чемпионате КХЛ и идет 11-й на Востоке с 17 очками.

– Понятно, что серия поражений никогда не бывает хорошей и отнимает много моральных сил у команды. Но если мы сейчас посмотрим на турнирную таблицу, то там всего четыре очка отставания от «Барыса», который идет на восьмом месте, при этом у «Сибири » еще две игры в запасе. Ситуация может поменяться, поэтому крест на сезоне ставить нельзя. Им нужно собраться коллективом и добыть трудовую победу, а потом зацепиться за нее и постараться выдать серию побед. Конечно, серия из десяти поражений подряд это плохо, но это спорт, такое бывает.

– Может ли новосибирская команда без Мерфи и Бэка в составе всерьез рассчитывать на плей‑офф?

– Не у всех команд есть такие мастеровитые игроки. Сейчас, когда уровень хоккеистов в лиге подравнялся, на первое место выходит тренерское мастерство. Нужно дать время Вячеславу Геннадьевичу Буцаеву. Думаю, он должен сделать команду. Да, [Тейлор] Бек и [Тревор] Мерфи многое решали в большинстве, но реалии такие, что нужно работать с тем составом, который есть, об их уходе думать не надо, – сказал Никита Щитов .